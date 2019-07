RATNE IGRICE SAD-A I IRANA SE NASTAVLJAJU: Amerikanci tvrde da su srušili dva iranska drona

SAD uvjeren da je srušio i drugu iransku bespilotnu letjelicu

Američka mornarica možda je srušila i drugu iransku bespilotnu letjelicu u Hormuškom tjesnacu prošli tjedan, rekao ja danas zapovjednik američkog središnjeg zapovjedništva. Sjedinjene Države rekle su u u četvrtak da je njihov broj “uništio” iransku bespilotnu letjelicu u Hormuškom tjesnacu koja je zaprijetila brodu, no Iran je rekao da nije izgubio nikakav dron.

Složena taktička situacija

“Uvjereni smo da smo srušili jedan dron, možda smo srušili i drugi”, rekao je general Kenneth McKenzie u intervjuu za CBS News. “Kao i obično, bila je to složena taktička situacija. Vjerujemo da su dva drona bila mete i to uspješno”, rekao je. Američki dužnosnik, koji je govorio pod uvjetom ostane neimenovan, rekao je za Reuters da je možda ratni brod Boxer srušio i drugi dron prošli tjedan, iako još rade na tome da to i potvrde.

Napetosti u Perzijskom zaljevu rastu i strahuje se da bi Sjedinjene Države i Iran mogli zaratiti. SAD optužuje Iran za niz sabotaža od sredine svibnja na brodove u Hormuškom tjesnacu, najfrekventnijem morskom putu za prijevoz sirove nafte. Teheran takve navode odbacuje.

Rušenje američkog drona

Iran je u lipnju raketom zemlja-zrak srušio američki izviđački dron i ustvrdio da je ta letjelica povrijedila iranski zračni prostor, no Washington tvrdi da je bio u međunarodnom zračnom prostoru. Predsjednik Donald Trump nakon toga je objavio da je u posljednji trenutak odustao od vojnog udara na Iran kao kaznu za rušenje drona.

Sjedinjene Države zvone na uzbunu jer Iran i njegovi saveznici sve se više koriste dronovima za nadzor i napade na Bliskom istoku.