RAT NE JENJAVA VEĆ TREĆI DAN: Gotovo 100 ljudi poginulo u sukobima armenskih i azerbajdžanskih snaga

Gotovo sto ljudi, među kojima i civili, poginulo je u borbama između snaga Armenije i Azerbajdžana oko sporne regije Nagorno-Karabah.

Nagorno Karabah je odcijepljena regija koja se nalazi unutar Azerbajdžana no vode je etnički Armenci i podržava ih Armenija. Od Azerbajdžana se odcijepila u ratu 1990-ih, no nije međunarodno priznata.

Ta je samoproglašena država objavila da su poginula 84 njezina vojnika od nedjelje, te da je bilo i civilnih žrtava.

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev rekao je da je u armenskom granatiranju od nedjelje ubijeno 10 civila. Nije bilo službenih informacija o žrtvama među azerbajdžanskim vojnim snagama.

Borbe su počele prije tri dana, a sada se prelijevaju i izvan Nagorno-Karabaha.

Armensko ministarstvo obrane reklo je da je armenski civilni autobus u Vardenisu – gradu u Armeniji na granici s Azerbajdžanom i daleko od Nagorno Karabaha – zahvatila vatra nakon što ga je pogodio azerbajdžanski dron, ali da se zasad čini da nitko nije ozlijeđen.

Villages of Vardenis Region Gegharkunik province, #Armenia, #peaceful #population r under #targeted #shelling now by #Azerbaijani military. This morning civilian bus #bombed in same region.#Alarming information received 2 @OmbudsArmenia hot line by civilians&confirmed officially! pic.twitter.com/RsmGNsEekG

— Arman Tatoyan (@atatoyan) September 29, 2020