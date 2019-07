‘RAT’ DOLAZI NA NAPLATU, GIGANT KAŠLJUCA: Kineska ekonomija raste najmanje od 90-ih, treba li se svijet zabrinuti?

Kinesko gospodarstvo raste najsporijim tempom od ranih 1990-ih godina

U drugom tromjesečju, kinesko gospodarstvo raste najsporijim tempom od ranih 1990-ih, pokazali su službeni podaci. Naime, u tri mjeseca do lipnja, gospodarstvo je naraslo 6,2% u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je bio u skladu s prognozama, piše BBC. Kina je ove godine potaknula rast gospodarstva povećanjem potrošnje i smanjenjem poreza, a istovremeno vodi trgovinski rat s SAD-om koji je negativno utjecao na poslovanje te otežao rast.

Podaci objavljeni u ponedjeljak pokazali su da je stopa rasta kineskog gospodarstva pala sa 6,4% u prva tri mjeseca ove godine na 6,2%. Kineski državni ured za statistiku poručio je kako brojke ukazuju na “složeno okruženje” u zemlji i inozemstvu. Tvrde da je u prvoj polovici 2019. godine kinesko gospodarstvo “funkcioniralo u razumnom rasponu”, ali se suočilo s “novim pritiskom prema dolje”.

Nešto brže usporavanje zbog trgovinskog rata

Prema analizi dopisnika BBC-a Andrewa Walkera, brojke doista pokazuju određene posljedice trgovinskog sukoba sa SAD-om, tako da je rast vjerojatno usporio malo više nego što bi to bio slučaj da je međunarodno trgovinsko okruženje bilo mirnije. Međutim, dugoročna slika pokazuje ekonomiju koja nastavlja s razmjerno urednim i namjeravanim usporavanjem rasta. Prosječna stopa rasta tijekom tri desetljeća do 2010. bila je 10%. Kinesko vodstvo, kao i svaki ekonomist s kojim je Walker razgovarao, nije smatrao da je to dugoročno održivo. Cilj je bila ekonomija koja je manje ovisnu o ulaganjima i izvozu, a da se poveća uloga potrošača.

Postignut je određeni napredak, iako su stope štednje i ulaganja i dalje vrlo visoke. Postoje, međutim, opasnosti, posebno od visoke razine duga poduzeća. Vlasti su potaknule snažan kreditni rast nakon globalne financijske krize, što je pomoglo spriječiti brže i potencijalno razorno usporavanje, ali po cijenu stvaranja dodatnih financijskih rizika.

Smatra se da su ti podaci korisni pokazatelj putanje rasta zemlje. Neki drugi podaci pokazuju određene znakove poboljšanja druge najveće svjetske ekonomije. Industrijska je proizvodnja u lipnju narasla na 6,3% od prošle godine, dok je prodaja na malo porasla za 9,8% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Utjecaj na svjetsko gospodarstvo

Usporavanje rasta u Kini izazvalo je zabrinutost zbog mogućeg negativnog učinka na globalno gospodarstvo. Ranije ove godine Peking je najavio planove za povećanje potrošnje i smanjenje milijardi dolara poreza u nastojanju pružanja potpore gospodarstvu. Također je pokrenuo poticanje likvidnosti smanjenjem iznosa gotovine koju banke moraju držati u rezervi.

Edward Moya, viši tržišni analitičar u Oandi, izjavio je kako najnoviji ekonomski podaci “pokazuju da usporavanje ostaje netaknuto, a tržišta bi trebala očekivati daljnje poticaje” od kineske središnje banke kasnije ove godine. Trgovinski rat predvođen SAD-om još je jedan značajan faktor koji utječe na rast.

Iako su se obje strane složile da nastave trgovinske pregovore na nedavnom samitu G20 u Japanu, već su postavile tarife za robe vrijedne milijarde dolara, šteteći tako tvrtkama i bacajući sjenu na svjetsko gospodarstvo, piše BBC.