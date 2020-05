RAT CRNOGORSKOG PODZEMLJA NASTAVIO SE NA ISTOKU EUROPE: U Kijevu izrešetali vođa Kavačkog klana pa zapalili auto

U Kijevu su dvojica napadača s desetak hitaca teško ranila navodnog vođu Kavačkog klana, Radoju Zvicera

Sukobi između frakcija crnogorskog kriminalnog miljea nastavljaju se širiti po Europi. Nakon što su u siječnju usred Atene likvidirana dvojica vođa Škaljarskog klana, crnogorske Vijesti pišu o napadu na navodnog vođu suparničkog Kavačkog klana, Radoju Zvicera u Kijevu. Prema njihovim saznanjima, na Zvicera su u elitnoj četvrti ukrajinske metropole pucala dvojica muškaraca koja su se nalazila u Smartu te ga s nekoliko hitaca teško ranili u predjelu trbuha.

Spalili automobil

Kijevska policija traga za dvojicom napadača, koji su nakon pucnjave spalili automobil. Jednoga opisuju kao muškarca s opekotinama na licu starosti, između 30 i 45 godina, visine 185 centimetara, dok je drugi muškarac star između 35 i 40 godina, visine između 175 i 180 centimetara te je nosio zelenu sportsku kapu, crnu “hoodicu” i bijelu medicinsku masku.

Bježao pod lažnim imenom

Zvicer, kojemu se liječnici trenutno bore za život, javnosti je poznat kao jedan od vođa Kavačkog klana, koji je već trebao završiti iza rešetaka. No, prije dvije godine je izbjegao uhićenje na Kosovu, pobjegavši iz Prištine dan prije velike policijske akcije za koju je doznao od nepoznatog izvora, piše Blic. Prema saznanjima sigurnosnih službi, često se krije u zemljama regije, ali i Europske unije s lažnim dokumentima na ime Josip Babić.

On je odgovoran za brojna kaznena djela, od međunarodnog šverca kokaina, do naručivanja i financiranja desetak ubojstava u Crnoj Gori i regiji. Crnogorska ga policija traži već godinu dana kako bi ga ispitala o ubojstvima u ratu kotorskih klanova, no on službeno nije osunjičen ni zajedno od njih.

