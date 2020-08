RASTU TENZIJE U NJEMAČKOJ: Odbili testirati obitelj koja je bila na odmoru u Turskoj, a u Bavarskoj došlo do velikih propusta

U Bavarskoj vlasti još uvijek tragaju za zaraženim osobama koje su se s odmora vratile u Njemačku. U Berlinu je postaja za testiranje morala biti privremeno zatvorena. Kakva je situacija pri dolasku u Njemačku?

Teško je bilo umiriti čovjeka koji je u nedjelju navečer htio testirati se na koronavirus na berlinskom aerodromu Tegel. Suradnici centra za testiranje su odbili uzeti bris kada su saznali da je obitelj došla u Njemačku s odmora u Turskoj prije devet dana. Testovi na zračnoj luci su namijenjeni samo za putnike koji toga dana stižu iz inozemstva. Glava obitelji je inzistirala na testu, jer su tog dana otvoreni vrtići koji traže rezultate testa. Došlo je čak i do guranja i prepirke. Centar za testiranje je poslije toga obustavio rad tri sata ranije nego što je predviđeno, iako je očekivano još nekoliko letova iz zemalja u kojima Nijemci ljetuju, pišu Jens Thurau i Volker Witting za Deutsche Welle.

DEMANTIRAO CAPAKA I BOŽINOVIĆA: ‘Izgleda da su njemačke vlasti na vrijeme obavijestile HZJZ o zarazi maturanata koronavirusom’

‘Vrlo profesionalno’

Dan poslije toga je na zračnoj luci Tegel skoro sve normalno. Putnici koji se žele testirati strpljivo čekaju na jednom parkiralištu na jakom suncu. Temperatura je iznad 30 stupnjeva. Jedan šator nudi malo hlada. Pada u oči nazočnost redara koji ljubazno odgovaraju na pitanja. Jedan automobil redarske službe svima je vidljiv na parkiralištu. Očito su zbog izgreda u nedjelju pooštrene mjere sigurnosti.

I bračni par Šalem – Avinoam i njegova supruga Elizabeta – čeka u redu. Oni stižu iz New Yorka, koji je jedno od svjetskih žarišta pandemije. Prije dolaska su se raspitali telefonski za proceduru testiranja. Pri ulasku u zemlju dobili su formular s digitalnim kodom koji sada pokazuju. Petnaest minuta se zadržavaju u jednoj prostoriji aerodroma gdje se uzima bris. Ovaj bračni par se čak testirao i pri polasku na američkoj strani, rezultat je negativan. Pozitivno su iznenađeni time da se na Tegelu sve odvija glatko. Kažu da su malo morali tražiti postaju za testiranje, ali „oni su sve uradili vrlo profesionalno“, kaže gospođa Elizabeta Rohau-Šalem.

GLASNOGOVORNIK SLOVENSKE VLADE, ONAJ S KRKA: ‘Bojimo se da je u Hrvatskoj počeo treći val zaraze, nemamo o tome dokaza, ali moramo donijeti neke mjere’

Propusti u Bavarskoj

Prije desetak dana je ministar zdravstva Jens Spahn, političar Kršćansko-demokratske unije (CDU) naredio da se testiraju svi putnici koji se u Njemačku vraćaju iz rizičnih područja. A popis zemalja koje Institut Roberta Koch ocjenjuje kao rizične stalno se mijenja. Često vijest da se nalaze na području povećanog pandemijskog rizika ljude zatekne na odmoru. Oni imaju izbor da prilikom povratka u Njemačku predoče test koji nije stariji od 48 sati, a uradili su ga u zemlji odmora, ili se moraju testirati u Njemačkoj, najbolje odmah na zračnoj luci. Oni to mogu učiniti i u roku od tri dana kod svoga liječnika.

Izgleda da najveći broj ljudi bira varijantu testiranja na aerodromu. Otkako je uvedena ta obveza u Sjevernom Porajnju i Vestfaliji je testirano 48.500 osoba koje se vraćaju s odmora. Kod 960 njih je utvrđeno postojanje virusa. U Bavarskoj je testirano 123.000 osoba, a pozitivnih testova je 1730. Upravo u Bavarskoj, čiji premijer Markus Söder sebe predstavlja kao posebno sposobnog menadžera u pandemijskoj krizi, došlo je do velikih propusta. Neki povratnici s odmora su prilikom testiranja očito ostavili samo ime i prezime i datum rođenja, ali ne i adresu i telefon. Po medijskim izvještajima u traženje tih osoba čiji su testovi pozitivni uključena je policija po cijeloj Njemačkoj.

AUSTRIJA ODBILA HRVATSKI PRIJEDLOG: Nema djelomičnog upozorenja za putovanja u Hrvatsku

Moraju li građani platiti testiranje?

U Njemačkoj se rasplamsala rasprava o tome mogu li građani i dalje obavljati testiranje besplatno ili treba uvesti plaćanje. Gradonačelnik Berlina, socijaldemokrat Michael Müller je za nedjeljne novine Bild am Sonntag izjavio da bi građani koji se vraćaju s odmora u najmanju ruku trebali preuzeti dio troškova testiranja. Slično argumentira političar njemačkih liberala (FDP) Konstantin Kuhle kada u istom listu kaže: „Tko sada otputuje na Mallorcu ili neko drugo rizično područje neka sam sebi plati testove na koronavirus.”

Ministar Spahn je izričit – testiranje mora ostati besplatno: „Testira li se čovjek, ne smije ovisiti o debljini njegovog novčanika.” On je rekao da bi ljudi onda izbjegavali testove koji koštaju. To pokazuje koliko je njemačka Vlada zabrinuta, s obzirom da bi ljudi koji se vraćaju s odmora iz žarišta mogli naglo podići broj zaraženih. Trenutno zdravstveno osiguranje plaća testove iz svojih novčanih zaliha, ali je dogovoreno da savezna država to nadoknadi.

Na aerodromu Tegel o tome Avinoam Šalem kaže: „To nije dobra ideja, besplatnu ponudu bi trebalo zadržati.” Isto misli i Veli Ulusu, koji se upravo vraća iz Istanbula: „Za obitelji s puno djece je to jednostavno skupo. Testiranje bi trebalo ostati besplatno.” On osobno se ne mora testirati. Pokazuje potvrdu turskog ministarstva zdravstva da se testirao na COVID-19 i da je rezultat negativan.

MASOVNI EGZODUS AUSTRIJANACA IZ HRVATSKE: Nimalo nisu sretni: ‘Pa ovdje je manje ljudi nego na nekom austrijskom jezeru’

Španjolska je rizično područje, a Kanarski otoci nisu

Prošlog petka je njemačka vlada svrstala cijelu kopnenu Španjolsku u rizično područje, iako je do tada upozorenje važilo samo za određena španjolska žarišta. U područje povećanog rizika pripadaju sada i Balearski otoci, u koje pripada i Mallorca, omiljena njemačka destinacija. Upozorenje ne važi jedino za Kanarske otoke. Upozorenje ne znači zabranu, ali turisti mogu zatražiti od agencije besplatno storniranje putovanja. To obično urade brojni turisti. A oni koji se sada vraćaju iz Španjolske moraju se podvrgnuti testu. To će povećati pritisak na postaje za testiranje na njemačkim zračnim lukama.

Sve o koronavirusu u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.