RASTE NEZADOVOLJSTVO U BIH: Više od tisuću građana Sarajeva prosvjedovalo protiv vlasti zbog lošeg upravljanja epidemijom

U Sarajevu su se održali prosvjedi protiv vlasti zbog lošeg upravljanja pandemijom

Najmanje tisuću građana Sarajeva okupile su se danas na prosvjednom skupu tražeći ostavke Vijeća ministara i vlade Federacije BiH, koje krive zbog teške epidemiološke situacije u zemlji, dok se nastavlja istraga o stanju u sarajevskom Kliničkom centru vezano uz tretman najtežih bolesnika s covidom-19.

Poziv na prosvjedno okupljanje uputili su građanski aktivisti posredstvom društvenih mreža. Podsjetivši na činjenicu da je BiH najgora u regiji u nabavci cjepiva te da loše organizirani zdravstveni sustav jedva podnosi teret pandemijske krize, organizatori okupljanja poručili su kako je za to najodgovornija izvršna vlast na državnoj i razini Federacije BiH. Stoga traže njihovu trenutačnu ostavku, kao i poduzimanje hitnih koraka kako bi se nabavilo cjepivo.

Takve su zahtjeve isticali prosvjednici prolazeći središtem grada u pratnji velikog broja automobila koji su ih pratili uz istaknute državne zastave. “Mi nemamo vladu, imamo samo osobe na platnom spisku”, jedna je od poruka s transparenata koje su nosili prosvjednici.

Istraga respiratora sumnjive kvalitete

Istodobno s prosvjedima tužiteljstvo Sarajevske županije potvrdilo je kako se nastavlja istraga čiji je cilj utvrditi umire li veliki broj zaraženih koronavirusom i zbog toga što se najteže bolenike tretira respiratorima sumnjive kvalitete.

Istraga je otvorena u ponedjeljak, a županijsko tužiteljstvo navelo je kako su njihovi tužitelji zajedno s pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) provodili provjere na Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu (KCUS) sve do kasnih večernjih sati. “U tijeku su provjere o tome radi li se o nekom od kaznenih djela protiv zdravlja ljudi”, stoji u priopćenju tužiteljstva.

Istraga je otvorena u koordinaciji s Tužiteljstvom BiH nakon što su mediji objavili pismo kojega je potpisalo 17 anasteziologa s KCUS-a i koji su upozorili kako su respiratori, kupljeni prošle godine u Kini za tretiranje najtežih pacijenata s dijagnozom covid-19, dvojbene kvalitete zbog varijacija u propisanim parametrima rada te da njihova uporaba ugrožava živote bolesnika.

Zbog nabavke stotinu kineskih respiratora oznake ACM812A trenutačno se pred Sudom BiH sudi predsjedniku vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, ministrici financija Jelki Miličević, bivšem ravnatelju uprave Civilne zaštite Fahrudinu Solaku te Fikretu Hodžiću, vlasniku tvrtke “Srebrena malina” koja je bila posrednikom u kupnji.

Plaćeni skuplje i neuporabljivi

Temelj optužnice po kojoj im se sudi je procjena da su kineski respiratori plaćeni znatno skuplje od stvarne tržišne cijene, ali i da su praktično neuporabljivi za tretman na bolničkim odjelima intenzivne skrbi jer su namijenjeni prvenstveno bolesnicima tijekom transporta.

Ravnateljica KCUS-a Sebija Izetbegović potvrdila je autentičnost pisma anesteziologa, ali je tvrdila kako je riječ o internoj prepisci na koju je uprava reagirala te kako su navodno poduzete mjere da bi se riješili problemi na koje su liječnici ukazali. Istodobno je stala u obranu kineskih respiratora konstatirajući kako je njihova uporaba nužna zbog velikog priljeva teško oboljelih od koronavirusa, ali je potvrdila i kako im kvaliteta nije baš vrhunska.

“To vam je kao kod automobila. Imate ‘Trabant’, imate ‘Yugu’ pa Škodu ‘Fabiju’, Škodu ‘Octaviju’ pa Audi 4 i Audi 6”, kazala je Izetbegović novinarima pa su mediji odmah konstatirali kako su kineski respiratori u rangu automobila kojega je nekada prozvodila Istočna Njemačka i koji je postao legendaran po svojoj lošoj kvaliteti i siromašnoj opremi.

Naknadno su procurile informacije kako je na KCUS-u 2. travnja donesena odluka da se kineski respiratori namijenjeni oboljelima s dijagnozom covid-19 zamijene u roku od sedam dana, no do otvaranja istrage to se nije dogodilo. Klinički centar u Mostaru odlučio je kako sporne respiratore iz Kine neće uopće koristiti.

