RASPLAMSALO SE BURE BARUTA: Hamas raketama probio Željeznu kupolu od 2,5 milijardi dolara; ‘Svi šute, ali jasno je kome ove odgovara…’

‘Govorimo o situacijama kada je u zraku stotine meta odjednom. No, pogledate li ono što je uspjelo ‘probiti’ sustav, to je ipak relativno malen broj projektila’, kaže vojni analitičar Igor Tabak

Čitav ovaj tjedan traje najžešći sukob Izraela i palestinskog Hamasa još od 2014. godine naovamo započet postavljanjem policijskih barikada ispred muslimanskih svetih mjesta u Jeruzalemu uoči Ramazanskog bajrama, a nastavljen Hamasovim raketiranjem Tel Aviva i još nekih izraelskih gradova te uzvratnim žestokim zračnim napadima izraelskih snaga na palestinske ciljeve u pojasu Gaze.

Samo u utorak pripadnici Hamasa su ispalili oko 130 projektila na Tel Aviv uspjevši pritom probiti hvaljeni izraelski protuzračni sustav Željeznu kupolu (Iron Dome) koji je dosad slovio za gotovo neprobojni obrambeni štit izraelskih gradova i naselja u blizini palestinskih teritorija.

ŠTO SE SKRIVA IZA NOVOG SUKOBA? Stručnjak: ‘Otvorili su zlo širih razmjera. Opasno je ugrožen plan najmoćnijeg čovjeka svijeta’

Hamasu trebaju godine da skupi dovoljno raketa

Sustav vrijedan više od 2,5 milijarde dolara, koji je dosad jamčio sigurnost izraelskom stanovništvu, odjednom se pokazao propusnim. Hamasovi projektili usmrtili su desetak civila te oštetili brojne objekte i postrojenja. U središtu je Iron Domea, sustava kojeg su razvile dvije izraelske tvrtke uz financijsku i tehničku pomoć SAD-a, radar koji detektira, locira i prati kretanje svih tijela u zraku u radijusu od pet do 70 kilometara. Kada otkrije neko takvo tijelo, aktiviraju se rakete-presretači koje ga potom obaraju. Sada se, međutim, pokazalo da Hamas, kad raspolaže većom količinom raketa koje lansira u kratkom vremenskom razmaku, može probiti “neprobojnu” Željeznu kupolu i izazvati pomutnju na izraelskom teritoriju,

Vojnog analitičara Igora Tabaka s portala Obris.org upitali smo otkud Hamasu (koji su SAD stavile na listu terorističkih organizacija) odjednom toliko raketa za tako intenzivan napad.

“Pa gomilaju ih već nekoliko godina. Hamas nije akter koji može kupovati oružje na međunarodnom tržištu, a Gaza nije prostor u koji se išta može slobodno uvoziti i dostavljati bez kontrole. Svako dobacivanje vojne tehnike takvim igračima traži opsežne logističke operacije i tu se, zapravo, vidi da Hamas svakih nekoliko godina uspije sakupiti dovoljno raketa da odigra neku svjetski vidljivu ulogu. S druge strane, te situacije obično koincidiraju s nekakvim predizbornim zbivanjima, bilo u Izraelu ili u samoj Gazi ili u čitavoj Palestinskoj samoupravi”, pojašnjava Tabak.

IZRAELCI ŠIRE RAT U NOVU DIMENZIJU: Palestinci nastavljaju raketiranje, podzemna mreža nova meta Izraelaca

I skupi sustav ima ograničene mogućnosti

Iron Dome je, kaže, sustav koji ima svoju efikasnost , ali i određene situacije kada dolazi do ruba svojih tehničkih mogućnosti.

“Govorimo o kompleksnoj zadaći presretanja tijela u letu, bilo da su to minobacačke granate ili rakete raznih vrsta, dakle tijela raznih putanja i raznih brzina kretanja. Sada govorimo o situacijama kada je u zraku stotine meta odjednom. No, pogledate li ono što je uspjelo “probiti” sustav, to je ipak relativno malen broj projektila. Prije nekoliko godina bilo je situacija kad se ništa nije moglo presretati. Tada je izraelska vojska puno aktivnije djelovala protiv onih koji lansiraju pa je automatski bilo više žrtava na palestinskoj strani. Ovoga puta te dvije vrste obrane se kombiniraju”, kazao je Tabak.

Pritom je ukazao i na politički kontekst najnovijeg sukoba Izraela i Palestinaca.

“Nažalost, činjenica jest da izraelskim vlastima, premijeru Benjaminu Netanyahuu i njegovoj političkoj sorti trenutno jako odgovara što je oporba morala obustaviti pregovore o uspostavi koalicije i formiranju koalicijske vlade. Ovakva eskalacija trenutnoj političkoj sceni Izraela nije neodgovarajuća, no budući da su ljudske žrtve u pitanju, nitko to neće reći naglas”, ističe Tabak.

HRVATICA IZ IZRAELA O KRVAVOM KAOSU: ‘Dok smo mi kupovali cjepiva, oni su nabavljali rakete; Ubijaju djecu…’

‘Izraelci lako mogu ući u Gazu, ali teško je otamo izaći’

Tabaka smo pitali i koliko je Hamas vojno snažan da nastavi napade ovim intenzitetom.

“Dovoljno je snažan da povremeno dospije u svjetske medije spektakularnim scenama noćnih lansiranja. S druge strane, Izrael je takva vojna sila da može paralelno izaći na kraj s cijelom bližom i širom regijom zajedno. U takvoj situaciji, Izrael je zapravo mamljen da upotrebljava sve žešću i sve grublju vojnu i policijsku silu, a pritom se računa da će, prije ili poslije, sva ta događanja biti objavljena u medijima i ponovno korištena kao dokaz njihovog divljaštva. Palestincima je to dubinsko diskreditiranje Izraela zapravo jedina efikasna obrana”, smatra on.

A na pitanje je li moguća neka veća izraelska vojna operacija na samom prostoru Gaze, Tabak kaže da ne bi bilo ni prvi ni drugi, a ni treći put da Izrael reagira ulaskom u Gazu.

“No, sam ulazak u Gazu ne znači mnogo, budući da je to ultragusto naseljeni prostor u koji je jednostavno ući vojskom i tehnikom, ali je izuzetno teško nešto dugotrajnije postići, a na koncu je problem i izaći otamo. Bilo je takvih privremenih ulazaka izraelske vojske i oklopnih snaga u rubove i koridore unutar pojasa Gaze, ali takve operacije teško mogu bitno promijeniti raspoloženje ili politiku tog mnoštva ondje stisnutog palestinskog stanovništva. Još je manje vjerojatna neka dulja efikasna okupacija kojom bi se pokušao pacificirati taj prostor”, zaključio je Tabak.

ŽESTOKO RAKETIRANJE NE STAJE: Izraelci demantirali da su ušli u pojas Gaze, ali Netanyahu nema dobre vijesti: ‘Ovo će potrajati…’