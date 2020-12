RASISTIČKI SKANDAL U FRANCUSKOJ: Misica hrvatskih i židovskih korijena kao meta hejtera: ‘Hitler te nije zaboravio’; Reagirali i političari

Rijeka hejterskih i prijetećih komentara slila se na Twitteru zbog izjave francuske studentice marketinga April Benayoum, inače prve pratilje za Miss Francuske 2021. Odvratni komentari na račun 21-godišnjakinje razlog su za to što je francuski ministar unutarnjih poslova, Gérald Darmanin, pokrenuo istragu i rekao da je mobilizirao policiju i žandarmeriju.

Ministar se obratio javnosti na Twitteru dan nakon što je natjecanje u ljepoti zasjenio rasistički i ksenofobni skandal. Kako piše CNN, djevojka koja je bila na korak da prestavlja Francusku na svjetskom natjecanju ljepote, u intervjuu na pozornici rekla je da je talijanskih i izraelskih korijena. Osim toga, njezina majka ima srpsko-hrvatske korijene. Njezina izjava prouzročila je salvu odvratnih i rasističkih komentara na Twitteru.

Times navodi da se najmanje 40.000 komentara na Twitteru prošle subote odnosilo na židovsko podrijetlo francuske misice. Ministar unutarnjih poslova rekao je da je duboko šokiran poplavom iznenađujuće agresivnih antisemitskih uvreda. “Hitler te nije zaboravio”, komentirao je jedan od korisnika Twittera kojo očito djevojku mrzi zbog njezinih korijena.

A gorgeous #MissFrance2021 contestant, April Benayoum, is receiving horrific antisemitic responses after stating she has an Israeli father.

Just a few of the tweets –

👉🏻 Don’t vote for a Jew

👉🏻 Hitler forgot this one pic.twitter.com/LPiDfBPHSP

— StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) December 20, 2020