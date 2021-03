‘RAKETNI GRAD’: Iran predstavio novu bazu Revolucionarne garde; Imaju i opremu za otkrivanje neprijateljskih signala

Iran je u ponedjeljak objavio fotografije i videosnimke navodne nove baze Revolucionarne garde, s krstarećim i balističkim raketama i “elektroničkim naoružanjem”.

Državna televizija je bazu predstavila kao “grad raketa” i prikazala redove njih u spremištu s betonskim zidovima. Nije otkrila lokaciju baze.

NEW – #Iran unveils a new "missile city" at an undisclosed location.pic.twitter.com/P01winniDf

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) March 15, 2021