RADNICI NAJPOZNATIJEG SKLADIŠTA ŽIVE U STRAHU: Mokre u boce kako ne bi gubili vrijeme na odlazak na WC

‘Bojali su se da će izgubiti posao samo zato što moraju na WC.’

Radnici u skladištu Amazona mokre u boce jer su najbliži WC-i stotinama metara udaljeni od skladišta pa bi gubili previše vremena ako bi odlučili otići do toaleta.

Radili na 4. katu, a najbliži toalet je bio u prizemlju

Jedan bivši radnik rekao je da su se bojali da će ući u nevolje ako bi predugo izostajali s posla zbog odlaska do toaleta. U skladištu veličine 65.000 metara kvadratnih radi 1200 radnika, a morali bi hodati barem deset minuta do dva toaleta koji se nalaze u prizemlju zgrade na četiri kata. Prikriveni istražitelj James Bloodworth je rekao da su najbliži toaleti za one djelatnike koji rade na zadnjem katu, bili u prizemlju. Bloodworth je radio smjene od deset sati birajući robu za slanje. Hodao je 16 kilometara dnevno na istraživanju niskih plaća u Velikoj Britaniji. Tvrdio je da su radnici u Amazonu konstantno bili promatrani kako bi se utvrdilo gube li vrijeme na poslu. To je značilo da ne mogu do udaljenog toaleta pa su mokrili u boce.

‘Živjeli su u strahu od disciplinskih mjera i gubitka posla’

‘Ljudi su mokrili u boce jer su živjeli u strahu od disciplinskih mjera zbog gubitka vremena. Bojali su se da će izgubiti posao samo zato što moraju na WC’, rekao je Bloodworth. Dodao je da je skladište Amazona u Rugeleyu poput zatvora sa sustavom sigurnosti kao na aerodromu. Radnici su morali sve stvari stavljati na skenere da se ne bi događale krađe. Bilo im je zabranjeno nositi majice s kapuljačama i sunčane naočale, kao i mobitele.



‘Amazon osigurava da svi djelatnici imaju lak pristup toaletima koji su udaljeni tek nekoliko koraka od njihovih radnih mjesta. Amazon osigurava sigurno i pozitivno radno ozračje za tisuće ljudi diljem Velike Britanije koji tamo od prvog dana rade za stimulativna primanja i druge beneficije. Fokusiramo se na to da osiguramo odlično okruženje za sve naše zaposlenike’, poručili su iz Amazona, javlja The Sun.