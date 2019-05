QATAR AIRWAYS SLAVI SEDAM GODINA POVEZIVANJA ZAGREBA I SVIJETA: Nude sjajne popuste do čak 50 posto na letove

Kompanija je i dalje jedan od najbrže rastućih prijevoznika

Putovanja nas mijenjaju kao osobe, pomoću njih proširujemo naše vidike te stječemo dragocjena iskustva, koja nosimo u sebi zauvijek. Svako putovanje počinje prvim korakom, a u većini slučajeva to znači odabir zrakoplovne kompanije, pomoću koje ćemo bezbrižno stići u željeno odredište. Jedna od zrakoplovnih kompanija, o kojoj se bez iznimke piše u superlativima i koja se redovito nalazi u samom svjetskom vrhu, jest Qatar Airways. Nacionalni prijevoznik Katara i jedan od najbrže rastućih prijevoznika na svijetu, s više od 160 odredišta na svih 6 kontinenata, posjeduje jednu od najmlađih zrakoplovnih flota na svijetu te je dobitnik brojnih međunarodnih nagrada za kvalitetu i izvrsnost, među kojima se ističu i nedavno osvojenih 6 nagrada Travellers’ choice 2019 by Tripadvisor.

Qatar Airways ove godine slavi 7 godina povezivanja Zagreba i svijeta, a upravo tim svečanim povodom putnicima nudi nevjerojatne popuste do čak 50% na letove u neka od najpopularnijih odredišta diljem svijeta. Ova jedinstvena ponuda može se iskoristiti do 20. svibnja, stoga na vrijeme rezervirajte svoju kartu, jer daleke egzotične destinacije nikad nisu bile bliže. A otkako je postao dio plana razvoja i globalnog širenja Qatar Airwaysa prije 7 godina, Zagreb sve više dobiva na značaju.

Od prvog leta 2012., Qatar Airways je neprestano razvijao liniju Zagreb – Doha i od tadašnjih 3 proširio uslugu na današnjih 14 izravnih letova tjedno, čime je omogućio svima koji putuju iz i prema Zagrebu još bolju povezanost s neprestano rastućom mrežom od više od 160 odredišta diljem svijeta. Uz posvećenost hrvatskom tržištu, kompanija je i dalje jedan od najbrže rastućih prijevoznika u povijesti zrakoplovne industrije, otvorivši u protekloj godini brojna nova odredišta čime pruža svim putnicima iz Zagreba let prema odredištima kao što su Mombasa u Keniji i Da Nang u Vijetnamu. U 2019. Qatar Airways nastavlja širiti svoju mrežu odredišta u koju će, među ostalima, dodati Langkawi u Maleziji i Davao na Filipinima.

‘Kao nikada prije’

Qatar Airways nedavno je predstavio svjetsku kampanju ‘Like never before‘ (eng. za ‘Kao nikada prije’), kojom je prikazano nevjerojatno iskustvo leta i putovanja ‘kao nikad prije’. Inspirirana Hollywood-om i producirana od strane nekih od najtalentiranijih umova filmske industrije, najnovija kampanja vodi putnike na čarobno putovanje u svijet mašte, pokazujući kako Qatar Airways svako putovanje i pretvara u nešto zaista magično. Izvršni direktor Qatar Airways Grupe, Njegova Ekselencija g. Akbar Al Baker, izjavio je: “Ova kampanja utjelovljuje sve što je u srcu vrijednosti branda Qatar Airwaysa, kao i ponos koji dijelimo u pružanju iznimne usluge našim putnicima širom svijeta. Cilj je inspirirati i oduševiti gledatelja i otvoriti ga mogućnostima koje nudi Qatar Airways, kao najbrže rastuća zrakoplovna tvrtka na svijetu, s više od 160 uzbudljivih destinacija širom svijeta. Želimo da ljudi vide svijet na nov i uzbudljiv način… Kao nikada prije”.

Qatar Airways uvijek teži najboljemu, stoga je odnedavno uveo novi standard u ekonomskom razredu koji uključuje i novo sjedalo zahvaljujući kojem putnici mogu uživati u dodatnom prostoru za noge (što je posebice važno kod dužih letova) te bržu internetsku povezanosti. Pored toga, usluga jela i pića podignuta je također na još veću razinu; odnedavno putnici u ekonomskoj klasi imaju prilike uživati na svom letu u jedinstvenom iskustvu ‘Quisine’, odnosno novim, redizajniranim jelovnicima, priboru za jelo i još većem naglasku na svježe, zdrave i sezonske namirnice.

Qatar Airways uz svoj optimalni red letenja, besprijekorno presjedanje kroz jednu od najmodernijih i najboljih zračnih luka na svijetu Hamad International Airport u Dohi te poznatu i nagrađivanu uslugu tijekom leta pruža vrhunsko iskustvo putovanja, potvrđujući time vodeću poziciju u industriji, kako globalno tako i na hrvatskom tržištu. Svojim putnicima nudi jedinstvenu mogućnost pretvorbe jednog putovanja u dva – programom Qatar Stopover.

Naime, svima koji se nalaze u tranzitu kroz zračnu luku Hamad International Airport, omogućen je boravak u nekom od mnogih internacionalnih hotela u Dohi po posebnim cijenama, uz mogućnost dobivanja besplatne vize po dolasku. Ovim programom putnici imaju priliku uživati u ljepotama glavnog grada Katara, od kojih se posebno ističu poznati Muzej islamske umjetnosti, žila kucavica grada – živopisna tržnica Souq Waqif, poznata po začinima, parfemima i svili, zatim jedinstveno krstarenje Arapskim zaljevom u tradicionalnim katarskim jedrenjacima te avanturistički izlet u katarsku pustinju i uzbudljiva vožnja po valovitim pustinjskim dinama. Posjetite https://www.qatarairways.com/hr-hr/offers/qatar-stopover.html i saznajte više.