TRAČAK OPTIMIZMA: Stručnjaci otkrili kako će izgledati povratak putovanja i hoće li se ona ikad više vratiti u ‘normalu’

Devedeset posto prodaje putničkih agencija odlazi za putovanja čiji je polazak nakon ljeta, pa ljudi izgleda misle da će do tada biti sigurno letjeti

Nakon što je u siječnju 2021. godine dosegnuta najviša razina, globalni broj zaraženih koronavirusom počinje padati. Također, u tijeku je globalno uvođenje cijepljenja, ali kada govorimo o putovanju u slobodno vrijeme, tada je upitno kada će se dogoditi oporavak. Iako su turistički stručnjaci optimistični da će se stvari ove godine polako početi otvarati, koliko brzo će se to dogoditi ovisit će o tome gdje se nalazite, kamo želite putovati i hoće li virus i njegovi mutirani sojevi moći biti stavljeni pod kontrolu.

S toliko nesigurnosti, najprikladniji način ponašanja u većini dijelova svijeta je i dalje biti oprezan i odgovoran te ostati kod kuće. Međutim, nema opasnosti u pogledu prema budućnosti. Stručnjaci su za BBC govorili o “normalizaciji” putovanja.

Bryce Conway, stručnjak za putne nagrade i osnivač 10xFoundera, rekao je kako postoje određene destinacije na kojima putnici i dalje mogu rezervirati letove. “Na primjer, postoje letovi otvoreni za putnike iz SAD-a do odredišta poput Albanije i mnogih dijelova Kariba. Ali ne očekujem da će se obim ruta za velike daljine povećati na razinu prije Covid-19 do 2022”.

‘Gotovo sve se još može rezervirati, uz nekoliko iznimaka’

Alexis Barnekow, osnivač i izvršni direktor aplikacije za rezervaciju Chatflights, slaže se s Conwayom. “Gotovo sve se još može rezervirati, uz nekoliko iznimaka”, pritom misleći na Novi Zeland i Australiju. “U osnovi sve ostale zrakoplovne tvrtke nastoje zadržati opskrbu na istoj razini kao prije kako bi zadržali svoj novčani tok. Možete rezervirati, ali rizik od otkazanih letova i reprogramiranja mnogo je rašireniji. U osnovi sve ostale zrakoplovne tvrtke nastoje održati opskrbu na istoj razini kao i prije kako bi zadržale prihode”.

Pravila za ulazak, naravno, razlikuju se od odredišta do odredišta, a također i od zemlje odlaska. Na primjer, Dubai je jedno od najotvorenijih odredišta na svijetu, dok je Novi Zeland među najzatvorenijima.

Putnici bi trebali provjeriti propise u trenutku rezervacije i ponovno prije putovanja, a ne ići na nepotrebna putovanja kada je to protiv službenih smjernica. Kad je riječ o putovanjima na daljinu u slobodno vrijeme, koji postaju sve dopušteniji i preporučljiviji, optimistično, govorimo o kasnoj 2021. godini. Australski prijevoznik Qantas najavio je prošlog tjedna da planira nastaviti međunarodne letove – u smanjenom opsegu – do kraja listopada.

S druge strane svijeta, vlada Velike Britanije, koja je imala najvišu stopu smrtnosti Covida u Europi, izjavila je da neće ukinuti ograničenja za međunarodna putovanja najranije do svibnja. “Zaključavanje je vjerojatno jednako strogo kao što je ikad bilo, posebno u Europi, SAD-u i tako dalje”, rekao je Chris Goater, voditelj korporativnih komunikacija pri Međunarodnom udruženju zračnog prometa (IATA), globalnom zrakoplovnom trgovinskom tijelu. “Nadamo se da će biti svjetla na kraju tunela”, iako “očekujemo da će dugotrajni prijevoz biti posljednja stvar koja će se oporaviti”, rekao je Goater, dodajući kako su vlade razumljivo oprezne prilikom povezivanja dalekih tržišta budući da se riskira izloženost potencijalnim novim varijantama virusa.

‘Putnički mjehurići’ i putovanja na kratke relacije

IATA-in Goater optimističniji je glede oživljavanja leta na kratke relacije. Vlade će se suočiti s “većim pritiskom da ublaže karantenska ograničenja za putovanje do susjeda, nego do odredišta na duže udaljenosti”, rekao je. “Letovi na kratke relacije vratit će se brzo, a većina će se nastaviti do jeseni 2021. Iako postoje odredišta koja će prihvatiti američke putnike, s negativnim testom, ne predviđam mnoge putnički mjehurići koji će se otvoriti putnicima iz SAD-a dok pandemija ne bude pod nadzorom”, rekao je Conway.

Barnekow je rekao kako mu se čini da se putnički mjehurići na kraju nisu ostvarili. “Imamo dojam da to ne čine jer je jednostavno previše složeno da bi se sve to moglo pratiti”.

Putovanje unutar zemlje

“Neki su se dijelovi svijeta, poput Kine, Indije i Rusije, vrlo snažno oporavili prošle godine, u nekim slučajevima natrag na razinu prije pandemije”, kaže Goater. Na temelju tih dokaza, optimističan je da će se, kako se ograničenja opuštaju, domaća putovanja brzo oporaviti. “Kad zaključavanje nije toliko snažno, potražnja za putovanjem u zemlji raste”, rekao je, a s njim su se složili i ostali stručnjaci koji naglašavaju da će se trend putovanja unutar zemlje povećati kako cjepiva postaju dostupna.

Također, naglasili su kako su u posljednjih godinu dana postala popularna cestovna putovanja jer se čine kao najsigurniji oblik putovanja tijekom pandemije. “Izuzetno je mali rizik od izloženosti Covid-19 ako krenete na putovanje i odsjedete u AirBnB-u s onima koji žive u vašem kućanstvu ili hotelu koji slijedi odgovarajuće sigurnosne protokole”, rekao je Conway, ističući kako će ljudi vjerojatno biti svjesniji zdravlja nakon Covida-19.

Također, naglasili su kako se putnici osjećaju sretnije, ali i sigurnije u smještajima gdje im mogu biti osigurana stroga hotelska pravila oko provjera temperature ili nošenja maski. Međutim, kako Conway ističe, Airbnb, kuće za odmor i druge mogućnosti su u redu utoliko ne dijelite smještaj s ljudima koji ne putuju s vama ili nisu u vašem kućanstvu.

Važnost cijepljenja

Govoreći o važnosti cijepljenja prilikom putovanja, stručnjaci su istaknuli kako se upravo to postavilo kao jedan od najvećih problema s kojima će se suočiti putnička agencija u sljedećih godinu do dvije. “Covid putovnice, koje bi mogle ograničiti putovanje svima koji nisu cijepljeni, jedna su od trenutno najvažnijih tema u turističkoj industriji. Neka odredišta, uključujući Sejšele, Cipar i Poljsku, su već ukinula karantene za posjetitelje koji mogu dokazati da su cijepljeni.

Međutim, i dalje ostaje strah oko toga što zaštitna cjepiva zapravo pružaju, kako se može zloupotrijebiti dokumentacija o cijepljenju i što to znači za one koji još uvijek čekaju cjepivo ili ih ne mogu ili ne žele primiti. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), na primjer, ne podržava koncept Covid-putovnice.

“Predviđamo neku verziju dokaza cjepiva”, rekao je Roderick Jones, izvršni predsjednik tvrtke za savjetovanje o rizicima. “Iako cjepivo možda nikada neće postati obavezno, može postati previše nepovoljno da ga ne bismo imali”.

Hoće li se putovanja ikada vratiti u normalu?

Conway smatra kako će se putovanja vratiti u normalu te da će se ogroman skok u putovanjima dogoditi krajem 2021. kada će cijepljenje postati dostupno u velikoj mjeri. “Očekujem da se stvari vrate u relativno normalno stanje do sredine 2022”, poručio je.

“Velike korporacije osim Covida imaju i mnogo razloga da ljudi manje putuju: ekološki razlozi, troškovi i moral. Iako ništa nije bolje od osobnih sastanaka, pandemija je pokazala da se mnogi problemi mogu riješiti drugim sredstvima komunikacije. Ali i dalje mislim da će se vratiti na gotovo isto kao i prije”, rekao je Barnekow.

Što se tiče putovanja u slobodno vrijeme, Barnekow smatra da će se dogoditi “kratkoročni poticaj”, a potom će se vratiti na prijašnje stanje. “Devedeset posto onoga što sada prodajemo odlazi za polazak nakon ljeta, pa ljudi izgleda misle da će do tada biti sigurno letjeti”. Turner se slaže, ukazujući na veliku zainteresiranost kupaca. “Imamo dokaze da postoji ogromna zaostala potražnja; ljudi žele putovati”, zaključio je.