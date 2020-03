PUTINU NI KORONAVIRUS NE SMETA: Želi održati referendum koji bi mu omogućio novu kandidaturu za predsjednika

Usprkos pandemije koronavirusa Putin podržava referendum o amandmanu koji bi mu omogućio osvajanje novog mandata na predsjedničkim izborima

Ruski predsjednik Vladimir Putin podržao je održavanje referenduma 22. travnja o amandmanima na ustav koji mu omogućuju da se ponovno natječe na predsjedničkim izborima, usprkos pandemiji koronavirusa, objavio je Kremlj danas.

Ako se usvoje amandmani Putin će se ponovno moći kandidirati za predsjednika, što po trenutnom ustavu nije moguće. “Ipak, uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju u svijetu, koja nije tako akutna kod nas kao u drugim zemljama, ali svejedno utječe na našu zemlju, održat ćemo glasanje ako ova situacija dozvoli da se takvi događaji održe”, kazao je Putin na sastanku Eli Pamfilovoj, čelnici Središnjeg izbornog povjerenstva.

Predsjednik do 2036.?

Prema trenutnom ustavu Putin se nakon zaključenja mandata 2024. ne bi mogao ponovno kandidirati jer je to njegov drugi predsjednički mandat za redom, a četvrti ukupno. Predložene promjene omogućile bi Putinu da ostane predsjednik do 2036. U Rusiji je do sada potvrđeno 114 slučajeva zaraze koronavirusom, a niti jedna osoba nije umrla.

“Vi i ja vidimo da se u tim zemljama, gdje je situacija puno kompliciranija nego kod nas, ne otkazuju slični politički događaji”, rekao je Putin Pamfilovoj. Dodao je da će Rusija odgoditi glasanje ako će to zahtijevati situacija.

