ZASTRAŠUJUĆE PRIZNANJE PUTINA: Znanstvenici koji su poginuli u nuklearnoj eksploziji radili su na oružju kakvo svijet nije vidio!

Putin je rekao udovicama poginulih znanstvenika u nuklearnoj eksploziji ove godina da su radili na najnaprednijem oružju bez presedana

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je udovicama petorice znanstvenika, koji su poginuli u nuklearnoj eksploziji ove godine, da su njihovi muževi radili na “najnaprednijem oružju koje je tehnički bez premca”. Putin je to izrekao jučer na ceremoniji državnih odlikovanja u Kremlju na kojoj je posthumno odlikovao za hrabrost preminule zaposlenike ruske državne nuklearne kompanije, prenosi Daily Mail. “Radili su vrlo težak, odgovoran i kritičan posao. Govorimo o najnaprednijim idejama i rješenjima bez premca”, rekao je Putin.

Dana 8. kolovoza petorica zaposlenika ruske nuklearne kompanije Rosatom poginula su tijekom testiranja nuklearnog raketnog pogonskog sustava na poligonu Nionoksa kod Bijelog mora. Eksplozija je izazvala kratak radijacijski skok u obližnjem gradu Severodvinsku. Putin je rekao da su poginuli dali “neizostavan doprinos jačanju ruske države.”

Nastavlja s razvijanjem oružja

Izrazio je sućut udovicama, ali je pritom ustvrdio da će Rusija nastaviti razvijati ovu vrstu naprednog oružja. “Posjedovanje tako jedinstvenih tehnologija danas je najvažnije pouzdano jamstvo mira na planetu. I bez obzira na sve, mi ćemo sigurno poboljšati to oružje”, rekao je.

Eksplozija u kolovozu izazvala je zabrinutost da Kremlj razvija prototip oružja koje je Rusija nazvala “Burevestnik”, a poznato je i pod nazivom “Skyfall” u NATO-u. Nije potvrđeno je li prilikom eksplozije testirana krstareća raketa “sudnjeg dana” Burevestnik.

No, američki nuklearni stručnjaci u kalifornijskom James Martin Center for Nonproliferation Studies tvrde da se eksplozija dogodila testom Skyfalla. Anne Pellegrino, znanstvena suradnica u Centru James Martin, rekla je za Deutsche Welle: “Naša je operativna teorija da je došlo do katastrofalne pogreške neke vrste tijekom testiranja ruske krstareće rakete s nuklearnim pogonom. Zovu je Burevestnik, ali NATO je naziva Skyfall.”

Tko su ozlijeđeni i poginuli?

Tajanstveni incident doveo je do “izboja zračenja” u obližnjem gradu Severodvinsku, prema izvješćima nakon eksplozije. Trojica ozlijeđenih navodno se oporavljaju. Radi se o inženjerima Dmitriju Abaninu i Aleksanderu Maniukhinu te još jednom stručnjaku Sergeju Grishinu.

Petorica poginulih u eksploziji su Viasheslav Janovski (71), jedan od najstarijih ruskih nuklearnih znanstvenika, Viacheslav Lipshev (40), direktor tajnog istraživačkog instituta, Evgeni Korotaev (50), vodeći inženjer elektronike, 43-godišnji Aleksej Viushin, koji je razvio visokoenergetski fotonski spektrometar, i Sergej Pichugin (45), inženjer na testiranju.

