PUTINOVI ‘KUCAČI’: Podmuklo oružje iz doba Hladnog rata opet vreba iz sjene nakon što je zabranjeno početkom 90-ih

Poznati u Rusiji kao stukachi, doslovno kucači, što je sovjetski termin nepoznate etimologije, doušnici su koji služe kao špijuni ruske države kod kuće i u inozemstvu

Čovjek koji se predstavio samo kao “Andrei” rekao je gospođici Gryaznevich, 29-godišnjoj zaposlenici prodemokratske grupe Otvorena Rusija, da bi je želio pozvati na kavu i prijateljski porazgovarati, javlja The New York Times.

Golemi ruski sigurnosni aparat često pokazuje svoju moć brutalnim akcijama: krupni policajci pod punom zaštitom mlate prosvjednike ili tajanstveni razbojnici napadaju i ponekad ubijaju opozicijske političare i novinare.

Nježnije i suptilnije lice sustava pripada uljudnim, nasmješenim, dobro obučenim muškarcima koji su se početkom prošlog mjeseca, noseći buket cvijeća, pojavili niotkuda u moskovkom stanu Natalije Gryaznevich, na devetom katu.

Najzlokobniji aspekt ruskog sigurnosnog aparata

“Čini mi se da ti jako voliš kavu,” rekao joj je, dajući do znanja da zna još puno drugih stvari o njoj. “Ponašao se kao stari prijatelj kojeg nisam prepoznala,” prisjetila se Gryaznevich.

Iako je isprva bila u zabludi, prepoznala je što se događa za susreta te ju je pripremio za pitanja o njenim putovanjima u inozemstvo i njenim stranim kontaktima. Shvatila je da je “Andrei” pokušava regrutirati u informanta.

“Budimo prijatelji,” prisjeća se kako je silio. “Razmišljaj o sebi. Želiš imati uspješnu karijeru, a možeš dogurati daleko uz našu podršku”. Njeno svjedočanstvo o pokušaju regrutiranja, za koji je rekla da se dogodio bez prijetnji, otvara prozorčić u jedan od najtajnijih i najzlokobnijih aspekata ruskog sigurnosnog sustava, javlja The New York Times.

Ponovno raširena praksa regrutiranja doušnika

Poznati u Rusiji kao stukachi, doslovno kucači, što je sovjetski termin nepoznate etimologije, doušnici su koji služe kao špijuni ruske države kod kuće i u inozemstvu. Nisu ni približno toliko sveprisutni u današnoj Rusiji kao što su bili u Istočnoj Njemačkoj ili Sovjetskom Savezu, gdje su milijuni otkucavali svoje prijatelje i kolege.

No nakon što je zabranjena ranih 90-ih, praksa mamljenja Rusa da daju informacije o svojim sugrađanima čini se ponovno raširenom. Vlasti žude za insajderskim informacijama o domaćoj opoziciji još od velikih demonstracija koje su se pojavile niotkuda zimi 2011., ozbiljno naživcirajući Kremlj.

Novi prosvjedi, iako manji nego prijašnji, pojavili su se početkom svibnja 2017. te su ponovno iznenadili vlasti i povećali važnost insajderskih informacija. Koliki je stvarni broj doušnika nemoguće je reći. Jedino oni koji su odbili pokušaje regrutiranja govore o njima, javlja The New York Times .

Novi ruski ‘novinski’ servis Život

Viktor Voronkov, čelnik Centra za neovisna društvena istraživanja u Sankt-Peterburgu, rekao je početkom godine ruskom novinaru Novaye Gazete da su mu se četiri člana njegova osoblja povjerila da ih je Federalna sigurnosna služba (FSB), nasljednik KGB-a, pokušala vrbovati, javlja The New York Times.

Zaključio je da su mnoge njegove zaposlenike pokušali vrbovati. “Vjerujte mi, rijetko je da ljudi prijave takve stvari,” kaže, dodajući da mnogi od onih koje su pokušali vrbovati, su morali potpisati ugovore o neiznošenju povjerljivih informacija.

Jasan znak da su sigurnosne službe ponovno na tržištu doušnika pojavio se 2016. kada je Život, novi ruski servis za objavljivanje vijesti kojeg često koristi FSB kao kanal za curenje informacija, otkrio da će umirovljeni doušnici zauzvrat dobiti državnu mirovinu za svoje usluge. U prošlosti takvi su poticaji bili nuđeni samo stalnim zaposlenicima tajnih službi.

Rješavanje pravnih i ostalih problema kao poticaj

Početni poticaj da se postane doušnikom je rijetko novac, već obećanje da će pravni i drugi problemi odjednom nestati. Evgeny Shtorn, 35-godišnji sociolog iz Kazahstana, se prisjeća da je, dok je radio u Voronkovljevom istraživačkom centru, bio pozvan na sastanak s Federalnom imigracijskom službom, kako bi razgovarali o njegovoj prijavnici za dobivanje ruskog državljanstva koja je jednostavno bila odbijena.

Kada je u prosincu otišao u ured imigracijske službe kao što je od njega traženo, odveden je neoznačeni ured na gornjem katu ispred kojeg su se nalazile sigurnosne kamere. Shtorn je tamo susreo uljudnog čovjeka koji je pokazao svoju identifikacijsku karticu FSB-a i objasnio da zna sve o neuspješnoj prijavi za dobivanje ruskog državljanstva te je hinio da smatra kako će FSB zbog te odluke jako požaliti, javlja The New York Times.

Interes za informacijama o strancima

“Zatim je brzo prešao na pitanja o istaživačkom centru, stranim fundacijama i organizacijama za ljudska prava,” prisjeća se. Shtorn, koji je homoseksualne orijentacije i koji je istraživao napade na homoseksualce i transseksualce u Rusiji, rekao je da mu je ubrzo bilo jasno da je obilježen kao potencijalni doušnik jer je bio “super ranjiv” zbog svog statusa apatrida i uključenosti u skupine za zaštitu prava homoseksualaca.

Uvjeravan da će njegova odbijena prijavnica biti ponovno razmatrana u budućnosti, bio je ispitivan gotovo dva sata o stranim fundacijama, njihovoj financijskoj podršci grupama za ljudska prava i istraživačkim centrima u Rusiji te njegovim osobnim kontaktima sa stranim diplomatima i aktivistima.

Što si ranjiviji, to će ti prije prići

Isti agent je nazvao Shtorna sljedećeg dana te zatražio novi sastanak, koji je on odbio. Agent ga je ponovno nazvao i on je ponovno odbio zatraženi sastanak. “Njihova strategija je pronalaženje ranjivosti te njeno iskorištavanje, kako bi se s njima surađivalo.” Što si ranjiviji, to je veća vjerojatnost da će ti, prije ili poslije, pristupiti,” rekao je u telefonskom razgovoru iz Irske, kamo je otputovao u siječnju nakon što je odbio suradnju.

Uvjeren da je nezadovoljstvo u Rusiji uglavnom rezultat neprijateljskih stranih sila, ruski aparat za provođenje zakona je povećala infiltriranje u organizacije sa stvarnim ili zamišljenim vezama sa stranim organizacijama i vladama, rekao je Mark Galeotti, stručnjak za ruski sigurnosni sustav na Institut za međunarodne odnose u Pragu.

“Lov na doušnike postao je sve fokusiraniji” rekao je, posebice nego što je bio u Sovjetskom Savezu, kada je KGB zasnivao svoj odabir na ljudima koji su prenosili besmislena uredska tračarenja i ogovaranja kod kuće, javlja The New York Times.

Duga lista ‘nepoželjnih’ stranih neprofitnih udruga

Naglasak je danas na pronalaženju doušnika koji zaista mogu znati neke povjerljive informacije o terorističkim grupama poput Islamske države, kao i o miroljubivim stranim udrugama koje promoviraju demokraciju, a koje Kremlj vidi kao opasnu prijetnju.

Duga lista stranih neprofitnih udruga koje su proglašene “nepoželjnim” i prijetnjom ruskoj nacionalnoj sigurnosti, uključujući Gryaznevichinu organizaciju Otvorena Rusija sa središnjicom u Londonu.

Kremlj je posebno zabrinut za grupe poput Otvorene Rusije, kaže Galeotti, jer su one povezane s Mikhailom Khodorkovskyim, ruskim miljarderom u egzilu, koji nakon desetljeća provedenih u ruskim zatvorima, sada živi u Londonu te financira širok raspon projekata, čija je svrha promicati demokraciju i građanske slobode u Rusiji.

Ured Otvorene Rusije imao dvaput premetačinu

Otvorena Rusija, čiji je moskovski ured imao dvaput premetačinu, kaže da dobiva neka sredstva od Khodorkovskyja, ali ne od njegovih londonskih udruga koje su proglašene “nepoželjnim”. Predstavnici Otvorene Rusije u Rusiji inzistiraju na tome da se radi o savezu malih i u potpunosti ruskih udruga građanskog društva, a ne o organizaciji.

Iživcirana i znatiželjna da sazna koji su motivi i identitet stranca koji se pojavio na vratima s cvijećem, Gryaznevich je uzela njegov telefonski broj. Nakon što je nazvala svog šefa u Otvorenoj Rusiji kako bi ga pitala za savjet, pristala je sastati se s agentom.

“Nisam imala pojma tko je on bio i što je želio, ali je bio jako ljubazan i slatkorječiv,” prisjeća se Gryaznevich, koja se nedavno vratila iz Vladivostoka, grada na istoku Rusije, nakon što je provela noć u policijskom pritvoru zbog pomaganja u organizaciji konferencije koju je sponzorirala Otvorena Rusija.

Neočekivani poziv na kavu

Uz kavu “Andrei” je ubrzo pojasnio da zna sve o njenim nevoljama s policijom u Vladivostoku te uznemirujuć broj činjenica o njenom životu uopće, uključujući njena putovanja u inozemstvu kao predstavnika Otvorene Rusije. Čovjek je ponudio svoju pomoć u rješavanju problema sa zakonom, objašnjavajuči da njen odvjetnik “ne može zaštiti, ali mi možemo”, dok god će im recipročno pomagati.

Njegov prijedlog je glasio ovako. Ako ona pristane sastajati se jednom tjedno radi davanja informacija, posebno o njenim stranim kontaktima, neće se više morati brinuti da će biti proganjana od policije te joj više neće prijetiti zatvor. “Mi možemo riješiti sve te probleme,” rekao joj je.

Jedini put kada je spustio masku studiozno uljudnog ponašanja je bio kada je odbila biti doušnik te tajiti da se njihov susret ikada dogodio. Čak ni tada nije otvoreno prijetio, što se obično veže uz rusku tajnu policiju, javlja The New York Times.

Upozorila na šarm vrbovatelja

“Bilo je očito da mu nije bilo prvi put da nekoga vrbuje,” rekla je. Galeotti je potvrdio da je to postao “standardni zaštitni znak” tajnih službi diljem svijeta. “Svi znaju da je prisila najneučinkovitiji način vrbovanja ljudi,” rekao je.

Nekoliko dana nakon sastanka, stavila je objavu na Facebook, objašnjavajući da želi da za njeno iskustvo zna što veći broj ljudi kako bi “doušnika u našim redovima bilo što manje.” Nudeći savjet sljedećim metama vrbovanja, upozorila je: “Ne nastojite ih nadmudriti. Nisu budale.”

Nadodala je da se ne treba dati zavarati šarmu vrbovatelja. “To nisu policajci koji te hvataju po ulici i guraju ti lice na tlo. To je netko s inteligentnim pozdravima, komplimentima i poštovanjem. No srž je ista.”

