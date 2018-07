PUTINOV OLIGARH FINANCIRA DODIKA? Bosanski mediji tvrde kako ruski moćnik podupire šefa Republike Srpske

Portal Žurnal dodatno je objavio kako je Malofejev kada je protjeran iz BiH zapravo planirao održati sastanak s čelnicima Republike Srpske na kojem bi se govorilo o kupnji obveznica entitetske vlade u iznosu od oko 200 milijuna eura.

Ruski milijarder Konstatnin Malofejev, koji slovi za osobu blisku predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu ali i kao jedan od sponzora proruskih separatista na istoku Ukrajine, bio je uključen u operaciju čiji je svrha osiguranje financijske potpore vlastima Republike Srpske koje kontrolira Milorad Dodik, objavili su u utorak mediji u Bosni i Hercegovini.

Zabranjen mu ulazak u BiH, a pod sankcijama je i EU

Ispostavilo se kako je Malofejev osoba kojoj je zabranjen ulazak u BiH, a on se s tom činjenicom suočio 30. svibnja kada su mu pripadnici granične policije zabranili ulazak u zemlju u koju je planirao ući preko banjolučke zračne luke kamo je doputovao privatnim zrakoplovom. Portal Klix tvrdi da je imao uvid u dokument o protjerivanju Malofejeva i navodi kako tamo stoji da on predstavlja “prijetnju BiH, javnom poretku, javnom redu i miru, javnom zdravlju BiH ili međunarodnim odnosima BiH”. Malofejev je na popisu osoba koje su pod sankcijama Europske unije i SAD-a još od 2014. godine zbog djelovanja usmjerenog na destabilizaciju Ukrajine.

U dokumentu, koji je i danas na snazi, navodi se kako je on bivši poslodavac Aleksandra Borodaja koji se predstavlja kao premijer samozvane narodne republike Donjeck te kako je pružao snažnu potporu proruskim separatistima koji su radili na odvajanju dijelova ukrajinskog teritorija. No portal Žurnal dodatno je objavio kako je Malofejev kada je protjeran iz BiH zapravo planirao održati sastanak s čelnicima Republike Srpske na kojem bi se govorilo o kupnji obveznica entitetske vlade u iznosu od oko 200 milijuna eura. Dodik je navodno pokušao osobno intervenirati ne bi li državni policajci ipak pustili Majofejeva iz zrakoplova no od te intervencije nije bilo ništa pa je propao i planirani sastanak, odnosno dogovor o transakciji.

Kupac obveznica nije poznat

Dogdilo se to neposredno nakon što je vlada RS objavila kako će prvi put u povijesti tog entiteta samostalno i bez bilo kakve koordinacije s državom nastupiti na međunarodnom finanijskom tržištu i preko burze u Beču plasirati obveznice nominalne vrijednosti 200 milijuna eura. Vlasti u RS-u kanile su na taj način pokrpati proračunske rupe i osigurati dodatnu gotovinu za javnu potrošnju a ubrzo nakon toga entitetska premijerka Željka Cvijanović objavila je mjere povećanja plaća u prosjeku za po 25 eura i mirovina za oko 15 eura.

Plan za “namicanje” svježeg novca uspio je tek djelomice jer je na bečkoj burzi 28. lipnja vlada RS uspjela prodati obveznice u vrijednosti od 168 milijuna eura s petogodišnjim rokom dospijeća 28. lipnja 2023. godine. Vlada RS obvezala se kupcu obveznica plaćati kamatnu stopu od 4,75 posto.

Kupac obveznica ostao je nepoznat.