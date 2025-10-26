Putinov čovjek iz Washingtona zavapio: 'Svjedočimo titanskim pokušajima'

Rusija je u nedjelju osudila "pokušaje" potkopavanja njezina "konstruktivnog" dijaloga sa Sjedinjenim Državama čija je svrha pronaći rješenje za ukrajinski sukob, nekoliko dana nakon što je na neodređeno vrijeme odgođen planirani sastanak Vladimira Putina i Donalda Trumpa.

"Svjedočimo titanskim pokušajima potkopavanja bilo kakvog dijaloga između Rusije i Sjedinjenih Država", rekao je Kiril Dmitrijev, ekonomski izaslanik Kremlja u video poruci, koji je u petak doputovao u Washington. Ondje sudjeluje na sastancima i razgovara s dužnosnicima Trumpove administracije.

"Spremni smo za konstruktivan dijalog i jasnu komunikaciju ruskog stava o više pitanja", istaknuo je Dmitrijev.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Rusija želi mirno rješenje", kazao je, dodavši da bi "poštivanje" ruskih interesa i "iskorjenjivanje temeljnih uzroka ukrajinske krize" trebalo poslužiti kao temelj za "pravedna rješenja".

Trump ne želi 'protraćen sastanak'

Mirovni pregovori između Moskve i Kijeva su u zastoju, unatoč posredničkim naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je, po povratku u Bijelu kuću u siječnju obećao brzo okončanje sukoba u Ukrajini.

U utorak je Trump na neodređeno vrijeme odgodio ranije najavljen sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, kazavši da ne želi "protraćen sastanak", a Sjedinjene Države sljedeći su dan uvele nove sankcije Moskvi.

No Kiril Dmitrijev se u petak, subotu i nedjelju ipak sastao s dužnosnicima Trumpove administracije, kao i, prema vlastitim riječima, s "predstavnicima američke zajednice koji žele pozitivan dijalog s Rusijom", među kojima i s republikanskom kongresnicom Annom Paulinom Lunom iz Floride.

Had a very productive and constructive meeting with great @RepLuna. She’s been a strong voice for dialogue and for peace. She is also organizing a meeting between U.S. Congress members and the Russian Duma to encourage parliamentary dialogue. Blessed are the peacemakers! 🕊️ pic.twitter.com/aGEnTDaO11 — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 26, 2025

"Kao snažan glas za dijalog i mir" gospođa Luna će organizirati sastanak američkih i ruskih zakonodavaca da bi "potaknula parlamentarni dijalog", napisao je Dmitrijev na X-u nakon sastanka s američkom kongresnicom.

POGLEDAJTE VIDEO: Putin u sve težoj situaciji, Božo Kovačević: 'Tko se usudi reći istinu riskira sedam godina zatvora'