PUTINA SU PITALI ŽELI LI VLADATI SVIJETOM: Tvrdi da prava opasnost ne dolazi iz Moskve

To je samo mentalitet i slika o Rusiji koji su nametnuli neki drugi zbog svojih internih ciljeva, tvrdi ruski predsjednik

Nije pretjerana tajna da najmoćniji čovjek Rusije, koji čak nije bio zadovoljan idejom da vodi stvari iza kulisa pa je promijenio ustav kako bi mogao opet postati predsjednik, ima ambicije dakelo izvan granica Rusije. Mnogi smatraju kako on “vodi igru” u Siriji, a prilično osnovano se sumnja kako upravo Rusija (a tamo se malo što događa bez dopuštenja velikog vođe) stoji iza hakerskih napada na SAD te orkestriranje izbora za američkog predsjednika. A izgleda da je sada nehotično i otkrio kako želi zavladati čitavim svijetom.

‘Mnogi ljudi misle da želite zavladati svijetom’

Na godišnjem konferenciji za novinare, nakon što je tri sata odgovarao na pitanja o Ukrajini, gospodarstvu, ljudskim pravima i svemu ostalome, novinarka Ann Maria Simmons iz Wall Streeta postavila mu je krajnje izravno pitanje.

“Na Zapadu, mnogi političari, stručnjaci pa čak i obični ljudi vide Rusiju kao veliku prijetnju. Misle čak i kako vi, kao predsjednik Rusije, želite zavladati svijetom….”, počela je pitanje kada ju je Putin prekinuo: “Pa, naravno”. Novinarka je nastavila. “Želite li to stvarno? I možete li mi reći koji je pravi cilj vaše vanjske politike”.

‘To je samo slika o Rusiji’

Predsjednik Rusije potom je obrazložio svoj odgovor. “Što se tiče vladanja svijetom, svi jako dobro znamo gdje je sjedište onih koji žele upravo to i da to nije Moskva. To je prije svega zbog vodeće uloge SAD-a u svjetskom gospodarstvu. I zbog njihovog financiranja obrane. SAD na vojsku potroši više od 700 milijardi dolara u usporedbi s naših 46 milijardi. NATO ima 600 milijuna ljudi, a Rusija samo 140 milijuna.

Ne, to je samo mentalitet i slika o Rusiji koji su nametnuli neki drugi zbog svojih internih ciljeva. Pravi cilj naše vanjske politike je osigurati okruženje koje je pogodno za razvoj Rusije” rekao je Putin.

Konferenciju je obilježio još jedan, u najmanju ruku neobičan moment. Novinarka iz Jekatarinburga je pitala Putina o njegovom fizičkom zdravlju, a Putin, razvukavši osmijeh kako bi djelovao kao da očijuka, znakovito rekao. “Budemo o tome raspravili poslije, zajedno”.