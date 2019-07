PUTIN U PROBLEMIMA: Narod se okreće protiv njega, pogledajte koliko ljudi ne želi da osvoji još jedan mandat

Postotak Rusa koji ne žele da Putin ostane na vlasti nakon isteka trenutnog mandata je najveći u posljednjih pet godina, od snažnog porasta nacionalizma u zemlji 2014. kada je Rusija pripojila ukrajinski poluotok Krim

Trideset i osam posto Rusa ne želi da predsjednik Vladimir Putin osvoji još jedan mandat, objavila je u utorak najveća agencija za istraživanje javnog mnijenja u državi, Levada Centre. Putin, koji je na pozicijama predsjednika ili premijera gotovo dva desetljeća, dostići će 2024. svoje drugo ustavno ograničenje za dva uzastopna mandata na mjestu predsjednika.

Prošle je godine ponovno osvojio izbore s više od tri četvrtine službeno prebrojanih glasova. Rezultati ankete agencije Levada provedene ovog mjeseca u čitavoj zemlji pokazuju rast nezadovoljstva vođom. Postotak Rusa koji ne žele da Putin ostane na vlasti nakon isteka trenutnog mandata je najveći u posljednjih pet godina, od snažnog porasta nacionalizma u zemlji 2014. kada je Rusija pripojila ukrajinski poluotok Krim.

Vidjet ćemo porast negativnog trenda u mišljenju o predsjedniku”, rekao je čelnik organizacije Lev Gudkov u komentaru za ruski list Vedomosti. Putinov autoritet većinom se temelji na dosadašnjim uspjesima i nedostatku alternative, kazao je Gudkov.

“Sada sve ovisi o nedostatku alternative. No, to je uglavnom negativna procjena jer je upravo taj nedostatak alternative stvoren silom”, rekao je. Više od tisuću ljudi privedeno je tijekom vikenda na prosvjedu opozicije u centru Moskve. Prema promatračkoj skupini OVD-Info, bilo je to jedno od najbrojnijih uhićenja na prosvjedima u Rusiji u proteklih deset godina.

