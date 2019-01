PUTIN STIŽE U BEOGRAD, SPREMA SE TOTALNA BLOKADA: Stižu i ruski agenti i snajperisti, a jednu stvar do samog kraja neće znati nitko

Razina osiguranja ne prepušta ništa slučaju do te mjere da će duž trase morati biti zatvoreni prozori i zavjese

Više od 4000 policajaca, oko 250 ruskih agenata, snajperisti, specijalci iz srpske vojske i policije, ruski vojni zrakoplovi, srpski MiG-ovi 29, zabrana leta iznad cijele Srbije, blokiran Beograd, samo je dio Putinovog osiguranja tijekom posjeta Beogradu za manje od tjedan dana. A to je onaj dio koji se zna, piše Blic.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin 17. siječnja dolazi u Srbiju. Za razliku od prošlog posjeta 2014., kada se srpsko vodstvo moralo kiselo smješkati dok Putin jasno slavi partizane, a kritizira četnike i ostale kvislinge Drugog svjetskog rata, sada se nadaju da će imati iskrenog razloga za zadovoljstvo jer kako piše Blic, najavljuje se da ruski predsjednik dolazi sa specijalnim paketom najmanje 20 strateških sporazuma u područjima infrastrukture, energetike, poljoprivrede, obrane, obrazovanja, turizma… Sve skupa, nagađa se, sporazumi bi mogli vrijedni i nekoliko stotina milijuna eura.

Ruski agenti već češljaju Srbiju

No ono što se zna su nevjerojatno rigorozne mjere osiguranja. Pripreme se počele i prije nego je službeno potvrđeno da će prvi čovjek Rusije posjetiti Beograd, a neki od 250 ruskih agenata već su u Beogradu i pripremaju teren.

O sigurnosti ruskog predsjednika u prvom redu brine ruska Federalna služba sigurnosti i prilikom posjeta Srbiji planirano je nekoliko takozvanih “prstenova osiguranja”, od onog koje se može videti u njegovoj neposrednoj blizini, ali i onih agenata koji su “nevidljivi”. Naravno, u osiguranju sudjeluju i srpske snage, točnije više od 4000 policajaca te brojne policijske i vojne snage.

Prate ga ruski i srpski avioni

Putinov “Iljušin” će iz Rusije krenuti pod pratnjom ruskih vojnih aviona, koju po ulasku u Srbiju preuzima srpsko zrakoplovstvo, točnije to će biti posao aviona tipa MIG 29. Od trenutka ulaska do slijetanja na beogradski aerodrom, srpsko nebo će biti zatvoreno za sve letove. No čak i bez vojne pratnje, Putinov komadni zrakoplov sigurno nije bespomoćan.

Trasa u strogoj tajnosti

Trasa kojom će Putin letjeti, a osobito ona kojom će se kretati kada stigne u Beograd, naravno, drži se u strogoj tajnosti. Ali se zna kako će biti na snazi posebna regulacija prometa sa zatvaranjem ulica, zavarivanjem šahtova i pojačana kontrola pješaka. Jedna od sigurnosnih mjera je i zatvaranje prozora u stanovima, u zgradama koje se nalaze na ruti kojom će prolaziti ruski predsjednik, pa i navlačenje zavjesa.