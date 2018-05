PUTIN SE SASTAO S MERKEL: Suprotstavit će se svakom pokušaju Donalda Trumpa da blokira rusko-njemački plinovod preko Baltika

Berlin i Moskva su u sukobu od ruske aneksije Krima prije četiri godine no dijele zajednički interes u pitanju projekta plinovoda Sjeverni tok 2, koji će Rusiji omogućiti da u sjevernu Europu izvozi više prirodnog plina.

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak na sastanku s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel da će se suprotstaviti svakom pokušaju Donalda Trumpa da blokira rusko-njemački projekt plinovoda preko Baltika.

Putin: ‘Donald nije samo predsjednik SAD-a, on je i dobar poduzetnik’

Berlin i Moskva su u sukobu od ruske aneksije Krima prije četiri godine no dijele zajednički interes u pitanju projekta plinovoda Sjeverni tok 2, koji će Rusiji omogućiti da u sjevernu Europu izvozi više prirodnog plina. Dužnosnica SAD-a ovoga je tjedna rekla da projekt izaziva zabrinutosti u Washingtonu i da se tvrke uključene u njega izlažu većem riziku od sankcija SAD-a. “Donald nije samo predsjednik SAD-a, on je i dobar, tvrd poduzetnik”, rekao je Putin na konferenciji za tisak s njemačkom kancelarkom nakon razgovora dvoje čelnika u crnomorskom Sočiju.

“On promiče interese svojih poslova kako bi osigurao prodaju ukapljenog prirodnog plina na europskom tržištu”, rekao je Putin. “Razumijem predsjednika SAD-a. On brani interese njegovog businessa, želi pogurati svoj proizvod na europskom tržištu. No to ovisi o nama, o tome kako gradimo naše odnose s našim partnerima. Ovisit će o našim partnerima u Europi”. “Mi vjerujemo da nam plinovod koristi i borit ćemo se za njega”. Merkel, koja je ranije u petak po dolasku u njenu rezidenciju u Sočiju od Putina dobila buket ružičastih i bijelih ruža, također se dotaknula napetosti između Berlina i Trumpove administracije.

Merkel: ‘Nema pitanja o intenzitetu transatlantskih odnosa’

Pored razlika glede Sjevernog toka, europske prijestolnice protive se Trumpovoj odluci da povuče SAD iz sporazuma s Iranom o nuklearnom programu te zemlje. Moskva dijeli stajlište Europe glede tog sporazuma. “Njemačka, Britanija, Francuska i svi naši partneri u Europskoj uniji nastavljaju podržavati taj sporazum i znamo da je došlo do vrlo specifične situacije o kojoj mi Europljani moramo razgovarati s Iranom”, rekla je Merkel na konferenciji za tisak.”Znamo da sporazum nije savršen ali je bolji nego nemati sporazum”.

Upitana o razlikama sa SAD-om Merkel je novinarima rekla: “Mi imamo snažno transatlantsko prijateljstvo, koje je tijekom povijesti moralo izdržati mnoga različita mišljenja, i mislim da bi to i sada mogao biti slučaj”. “No to ne dovodi u pitanje intenzitet transatlantskih odnosa”, rekla je. Neki su komentatori rekli da bi zajedničko protivljenje Trumpovom stajalištu spram Irana i drugih pitanja moglo voditi približavanju Europe i Rusije i popravljanju izrazito narušenih odnosa uslijed sukoba u Ukrajini. Putinove izjave o Trumpu bile su neuobičajeno otvorene. Iako je ruski čelnik često kritizirao politiku SAD-a, uvijek je u komentarima pokazivao poštovanje prema Trumpu s kojime je, kažu dužnosnici u Kremlju, izgradio osoban odnos.