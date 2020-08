PUTIN OTKRIO KAKO MU SE KĆI OSJEĆALA NAKON ŠTO JE PRIMILA CJEPIVO PROTIV KORONAVIRUSA: ‘Ona je odrasla osoba, tako je odlučila…’

‘Danas je našim stručnjacima jasno da ovo cjepivo daje održiv imunitet, antitijela se pojavljuju, baš kao i u slučaju moje kćeri, te je bezopasno. Hvala Bogu, moja se kći dobro osjeća’

Ako je vjerovati na riječ Vladimiru Putinu njegova kći samostalno se odlučila isprobati novo rusko cjepivo “Sputnik V” protiv koronavirusa. Rekao je da “dolazi u kontakt s puno ljudi, za nju je važno da se osjeća zaštićeno kako bi normalno radila”, javlja RT.

Ruski predsjednik je otkrio ponešto o obećavajućem ruskom cjepivu tijekom intervjua sa Sergejem Brilevom, a koji se djelomično mogao pogledati danas na kanalu “Rossija 1”. Putin je već ranije završio na naslovnicama kada je otkrio da mu je jedna od kćeri primila cjepivo “Sputnik V”.

“Prošli smo pretklinička i klinička ispitivanja na životinjama i volonterima”, rekao je Putin. “Danas je našim stručnjacima jasno da ovo cjepivo daje održiv imunitet, antitijela se pojavljuju, baš kao i u slučaju moje kćeri, te je bezopasno. Hvala Bogu, moja se kći dobro osjeća.”

Dobrovoljno se cijepila

Upitan je li se savjetovala s njim prije cijepljenja, Putin je rekao: “Ona je odrasla osoba, samo je rekla da je donijela takvu odluku”, odgovorio je ruski predsjednik, pojasnivši također da je njegova kći to učinila dobrovoljno.

Injekcija nije izazvala mnogo nuspojava, ponovio je Putin. Dodao je da je njegova kći prvi dan imala temperaturu 38,4, a drugi dan preko 37. 21 dan kasnije dobila je drugu i posljednju injekciju cjepiva. Uvjerava da je sve bilo “normalno” osim blage temperature.

Rusija je prva zemlja na svijetu koja je službeno registrirala cjepivo protiv novog koronavirusa. Cjepivo “Suptnik V” je razvio poznati moskovski Nacionalni istraživački centar Gamaleja te uspješno prošlo dvije faze kliničkih ispitivanja tijekom kojih su izmjerena ispravna doza i snaga imunološkog odgovora.

Drugo cjepivo u rujnu

Putin je otkrio da će i drugo cjepivo, koje je proizveo novosibirski Institut Vektor, također uskoro stići u rujnu. “Siguran sam da će osoblje Vektora napraviti prekrasan lijek koji će pomoći ljudima”, rekao je Putin.

Pretpostavlja se da će liječnici i nastavnici koji su najizloženiji prvi biti cijepljeni sa “Sputnikom V”. No, cjepivo neće ući u opći promet sve do siječnja 2021., što će omogućiti nekoliko mjeseci daljnjeg promatranja njegove učinkovitosti i sigurnosti.

Dok se to ne dogodi, Putin je poručio Rusima da je samodisciplina ključ zaustavljanja širenja koronavirusa kojim je do sada zaraženo blizu 973.000 ljudi u Rusiji i od kojega je umrlo više od 16.700 oboljelih. “Što smo discipliniraniji, to ćemo se prije vratiti normalnom životu”, izjavio je, piše RT.

