PUTIN ODLAZI ILI SE SPREMA ZA TOTALNU VLAST? Otvoren je za ustavne promjene koje se tiču mandata predsjednika; kritičari skeptični

Ruski predsjednik je otvoren po pitanju izmjena ustava kojim bi se trebao osnažiti rad parlamenta i ograničiti broj predsjedničkih mandata, no kritičari smatraju kako on želi preuzeti osnaženu poziciju premijera te postati šef državne zajednice Rusije i Bjelorusije

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je otvoren za izmjene ustava, uključujući prijedloge da se osnaži parlament i ograniči broj predsjedničkih mandata koje netko može odslužiti. Pitanje ustavnih promjena u Rusiji osjetljiva je tema zbog nagađanja o Putinovim vlastitim političkim ambicijama.

Na vlasti od 1999., bilo kao premijer ili kao predsjednik, Putin (67) trebao bi odstupiti 2024. kada mu istekne četvrti predsjednički mandat. Prema sadašnjem ustavu, koji ograničava broj uzastopnih mandata na dva, Putin se nakon isteka mandata ne bi mogao ponovno kandidirati za predsjednika.

Pozvao na oprez pri mijenjanju ustava

Kritičari ga, međutim, optužuju da pokušava osigurati moć i nakon 2024. tako što bi izmijenio ustav i ponovno se kandidirao za predsjednika, povećao ovlasti parlamenta i preuzeo osnaženu dužnost premijera ili postao šef državne zajednice Rusije i susjedne Bjelorusije. Putin je na maratonskoj konferenciji za novinare u četvrtak rekao da je otvoren za ustavne promjene koje se tiču ovlasti parlamenta te premijera i predsjednika države, ali je dodao da tome treba pristupiti oprezno.

“To je moguće izvesti samo nakon detaljnih priprema i temeljite rasprave u društvu. Moramo biti vrlo oprezni”, rekao je Putin.

Dodao je da je otvoren za to da se dorade ograničenja predsjedničkog mandata, sugerirajući da se nitko ne bi smio kandidirati više od dva puta, nešto što je on već učinio.

“Jedna od stvari koje bi se mogle izmijeniti jest da se ukloni odredba o ‘uzastopnim’ mandatima. Vaš vjerni sluga je odslužio dva uzastopna mandata, onda je otišao sa svog položaja i imao je ustavno pravo vratiti se na poziciju predsjednika, jer mandati nisu bili uzastopni. Ta odredba zabrinjava neke naše političke analitičare i javne osobe. Dakle, možda bi to trebalo ukinuti”, kazao je Putin.

Negirao miješanje u britanske izbore

Govoreći o optužbama da se Rusija miješala u britanske izbore, Putin ih je odlučno odbacio i pohvalio premijera Borisa Johnsona da je bolje shvatio raspoloženje Britanaca od svojih političkih suparnika. Putina su novinari pitali o izvješću britanskog parlamenta po kojem se Rusija pokušavala uplesti u britansku politiku što Moskva uporno niječe.

“Što se tiče ruskog miješanja ili nemiješanja, mi smo puno puta od vlasti u drugim zemljama, uključujući Britaniju, čuli procjene o tome što se događa u Rusiji. Je li to upletanje? Zadržavamo pravo da se na isti način mi ponašamo prema vama. Ako mislite da je to miješanje, slobodno tako mislite. Ali to nema nikakve veze s miješanjem”, istaknuo je.

Nastoji spriječiti novu plinsku krizu

Upitan o transportu ruskog plina prema Ukrajini, Putin je rekao da ga Moskva želi nastaviti bez obzira na plinovode koje gradi kako bi zaobišla tu susjednu zemlju. Ukrajina je ključni tranzitni pravac za izvoz ruskog plina u Europu, a postojeći sporazum između dvije postsovjetske zemlje ističe krajem godine.

“Tražit ćemo rješenje koje je prihvatljivo za sve strane, uključujući Ukrajinu. I to bez obzira na gradnju infrastrukture kao što je Sjeverni tok 1, Sjeverni tok 2, Turski tok. Zadržat ćemo tranzit plina kroz Ukrajinu”, istaknuo je Putin.