Analitičar Aleksander Gabujev rekao je kako postoje indikacije da predsjednik Ruske Federacije trenutno nije pri zdravoj pameti, piše Sky News.

"Putinove izjave o 'ukrajinskim nacionalistima' koji ukrajinskim vojnicima pucaju u leđa kako bi ovi ne prebjegli ocrtavaju izazov s kojim se suočavaju Kijev i Zapad: nesmotren i emotivan lider koji je zarobljen u groznom informacijskom mjehuru", rekao je Gabujev te dodao da Putin tu tvrdnju ničime nije dokazao.

"Putin za tu praksu zna zahvaljujući ruskoj povijesti i dekretu koji je Staljin izdao u srpnju 1942. godine. Je li Putin namjerno lagao? Ne možemo to znati, ali moguće je da on u to stvarno vjeruje", dodao je analitičar.

Informacija koju je s Putinom podijelio netko kome on vjeruje

Gabujev je rekao da ta Putinova izjava o streljačkim vodovima za dezertere ne zvuči kao uobičajena laž već da se radi o informaciji koju je s ruskim predsjednikom podijelio netko kome ovaj vjeruje. Analitičar tvrdi da Putin od 2020. godine naovamo često s niže pozicioniranim dužnosnicima raspravlja o ključnim pitanjima.

"Primjerice, ruski je predsjednik 2021. godine tvrdio da Europljani dolaze u Rusiju kako bi se protiv koronavirusa cijepili ruskim cjepivom Sputnjik te da nakon toga nabavljaju laže potvrde da su se cijepili Pfizerovim cjepivom. U to su se ti Europljani navodno upuštali jer su više vjerovali ruskom cjepivu", rekao je Gabujev.

'To ledi krv u žilama'

Analitičar tvrdi da je lako moguće da je Putina obavijestio neki ruski vojnik ili "ratni reporter", odnosno ruski propagandist. Gabujev smatra da se ruski predsjednik s takvima redovito sastaje jer više ne vjeruje svojim generalima.

"Zašto je to važno? Kremlj će neke važne odluke donijeti upravo na temelju informacija poput te o streljačkim vodovima. To ledi krv u žilama", rekao je Gabujev.