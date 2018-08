PUTIN JE IZGUBIO SVOJE ‘NEPOBJEDIVO’ ORUŽJE? Srušilo se negdje u moru i sada Rusi kreću u veliku potragu

Od studenog 2017. pa do veljače ove godine Rusi su obavili četiri testiranja, no svako je navodno završilo neuspjehom.

Rusija je izgubila raketu na nuklearni pogon tijekom testiranja prošle godine pa Moskva namjerava pokrenuti potragu za njom, javljaju američki mediji pozivajući se na relevantne američke obavještajne izvore.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ožujku se pohvalio kako njegova vojska radi na novoj krstarećoj raketi s nuklearnom bojevom glavom, te da će imati “neograničeni radijus djelovanja i nepredvidljivu putanju leta”.

“Каo što znate, još nitko u svijetu nema nešto takvo. Jednom će vjerojatno imati, ali za to vrijeme će naši momci nešto drugo smisliti”, rekao je tada Putin.

No, čini se da ruska vojska ipak ne napreduje kako se očekivalo. Od studenog 2017. pa do veljače ove godine Rusi su obavili četiri testiranja, no svako je navodno završilo neuspjehom.

Najduži let rakete, tvrde američki obavještajci, trajao je tek nešto duže od dvije minute. Projektil je za to vrijeme preletio 35 kilometara i srušio se. Nagađa se da su testiranja zahtijevali viši službenici Kremlja bez obzira na negodovanja ruskih inženjera koji su smatrali da su u ovoj fazi razvoja rakete pokusi nepotrebni i osuđeni na propast.

Tijekom testiranja u studenom prošle godine raketa je pala u Barentsovo more, a u potragu za njom kreću tri broda, jedan od kojih ima mogućnost pohraniti radioaktivni materijal.

Tek se očekuje da Kremlj potvrdi kojeg datuma kreće potraga. Stručnjaci su u strahu da projektil ispušta radioaktivni materijal u more.