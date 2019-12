PUTIN ĆE ODGOVORITI NA SVE, ALI NA JEDNO PITANJE – NE; Opet su ga pitali o kćerima: ‘Kopajte malo više’

Vladimir Putin jučer tijekom redovite gosišnje konferencije za medije konkretno nije odgovorio samo na pitanje o njegovim kćerima Katerini Tikhonovoj i Mariji Vorontsovoj

Ruski mediji već dugo nagađaju tko su dvije kćeri predsjednika Vladimira Putina, koje je dobio u braku s bivšom suprugom Ljudmilom. Prava prilika za dobivanje odgovora, medijima se pružila jučer prilikom Putinove tradicionalne godišnje konferencije za novinare, no on je opet eskivirao i izbjegao odgovoriti na to pitanje.

Reuters je od svojih izvora iz Rusije, koji su kasnije povukli te tvrdnje, kako je jedna od Putinovih kćeri Katerina Tikhonova, plesačica akrobatskog rock’n’rolla i voditeljica projekata financiranih novcem Federacije. Još ranije, mediji su pisali o stručnjakinji za biomedicinu Mariji Vorontsovoj, bivšoj Faasen, kao o drugoj Putinovoj kćeri.

Otac šuti, šute i kćeri

Nijedna od njih ne želi potvrditi da im je Putin otac, a niti sam ruski predsjednik se nije potrudio razjasniti detalje iz svog privatnog života. Ipak, svojedobno je priznao kako mu obje kćeri žive u Rusiji i nisu javne ličnosti. Mediji su jučer pokušali iskopati privatne veze postavivši pitanje o njegovim poslovnim vezama s navodnim kćerima.

“Postavili ste mi pitanje, vezano za posao. Spomenuli ste jednu ženu, spomenuli ste drugu. Samo ste iznijeli neke činjenice. To nije dovoljno, kopajte malo više i shvatit ćete kakvim se poslom one bave, imaju li uopće posao, tko što posjeduje i tko pomaže kome”, odgovorio im je Putin, ne izgovorivši njihova imena.

Žive na visokoj nozi

Mediji su ipak doznali da je Marija udana za bogatog ruskog bankara Kirila Shamalova, čiji je otac Putinov prijatelj. Ona i njen suprug posjeduju velik broj nekretnina u Rusiji i inozemstvu. Katerina je navodno direktorica Fondacije za nacionalni i intelektualni razvoj, Nacionalnog intelektualnog centra za rezerve te Inopraktike, znanstvenog centra Moskovskog državnog sveučilišta vrijednog 1,7 milijardi dolara.

Putin nikad nije potvrdio niti navodnu ljubavnu vezu s bivšom gimnastičarkom Alinom Kabaevom, koja mu je, također navodno, ove godine rodila blizance. Službeno dostupni podaci o ruskom predsjedniku kazuju kako je on – rastavljen.