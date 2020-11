PUT DO 270 I BIJELE KUĆE: Bidenove šanse su sasvim jasne, brzo može završiti priču. No, i Trump ima svoju matematiku

Donosimo najrealnije rasplete američkih predsjedničkih izbora

Rezultati američkih izbora još se uvijek broje. Trenutno je bliže Bijeloj kući Joe Biden, ali stvari još nisu gotove i Donald Trump ima šanse obraniti svoj mandat.

Obojici je potrebno 270 elektorskih glasova, a prema projekciji AP-a Biden je trenutno osigurao 264, a Trump 214 elektorskih glasova.

Ovo su scenariji prema kojima Biden i Trump mogu do Bijele kuće.

Joe Biden

Biden osvaja Pennsylvaniju

Ukoliko Biden osvoji Pennsylvaniju, gotovo je sigurno da će postati novi predsjednik SAD-a. Naime, ova savezna država nosi 20 elektorskih glasova i za pobjedu mu tada ne bi trebala niti Arizona. No, u Pennsylvaniji trenutno vodi Donald Trump s prednošću većom od 150.000 glasova razlika, a prebrojano je 89 posto glasova. Razlika se u odnosu na jučer značajno smanjila i Demokrati vjeruju kako bi njihov kandidat ovdje mogao završiti priču.

Biden Osvaja Arizonu i Nevadu

Omiljena TV kuća predsjednika Trumpa, Fox News, odavno je Bidena proglasila pobjednikom u Arizoni, što je jako naljutilo predsjednika. Da je Arizonu osvojio Biden proglasio je i Associated Press, ne i New York Times i CNN. S Arizonom, Trump je na 264 elektorskih glasova, no Trump je smanjio razliku za Bidenom u ovoj državi. Čekaju se nove brojke.

Donald Trump

Trump Osvaja sve države u kojima vodi i okreće Nevadu ili Arizonu

Trump trenutno ima 214 elektorskih glasova i za pobjedu bi trebao osvojiti ranije spomenutu Pennyslvaniju (20 elektorskih glasova), Sjevernu Karolinu u kojoj vodi (15 elektorskih glasova) i Georgiju u kojoj također vodi (16 elektorskih glasova) te Aljasku u kojoj ima prednost (3 elektora). To bi Trumpa dovelo vrlo blizu pobjede – imao bi 268 elektorskih glasova. Za pobjedu bi morao preokrenuti Arizonu ili Nevadu. U Nevadi je prebrojano 86 posto glasova, a Biden ima prednost manju od osam tisuća glasova. U Arizoni Biden vodi za nešto manje od 70.000 glasova, a prebrojano je 86 posto glasova.

Američke predsjedničke izbore iz minute u minutu sa svim najnovijim informacijama možete pratiti OVDJE.