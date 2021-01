PUSTOŠENJE CAPITOLA BIO JE SAMO UVOD: FBI upozorava na naoružanu skupinu koja planira nerede u svih 50 američkih država

FBI je upozorio sve savezne i lokalne policije o naoružanoj skupini koja planira upade u savezne institucije u svih 50 američkih saveznih država, ako Donald Trump bude smijenjen sukladno 25. amandmanu

FBI je navodno dobio informacije o naoružanoj skupini koja planira putovanje u Washington 16. siječnja. Istraživački novinar ABC Newsa, Aaron Katersky to je potvrdio na svom Twitteru.

The FBI has "received information about an identified armed group intending to travel to Washington, DC on 16 January. They have warned that if Congress attempts to remove POTUS via the 25th Amendment a huge uprising will occur," according to a bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

“Upozorili su da će doći do masovnih nereda, ako Kongres pokuša opozvati predsjednika SAD-a uz pomoć 25. amandmana”, navodi se u dokumentu FBI-ja te se dodaje kako ta naoružana skupina poziva na “upade u državne, lokalne i federalne ureda i administrativne zgrade u slučaju da se Trumpa opozove prije inauguracije. Prosvjedi naoružanih skupina se planiraju pred svih 50 zgrada državnih parlamenata od 16. siječnja do 20. siječnja, te pred Capitolom od 17. siječnja do 20. siječnja.”

"Armed protests are being planned at all 50 state capitols from 16 January through at least 20 January, and at the US Capitol from 17 January through 20 January," according to an FBI bulletin obtained by @ABC — Aaron Katersky (@AaronKatersky) January 11, 2021

Yahoo News javlja da je FBI tim dokumentom upozorio državne i lokalne policije na moguće nasilje ekstremističkih desnih skupina. Dokument je izdao FBI-jev ured u Minneapolisu 29. prosinca, tjedan dana prije nereda na Capitolu u kojima je poginulo pet osoba. Upozorenje se odnosi i na prosvjede u gradovima diljem SAD-a, najavljene za 17. siječnja.

TRUMPU SE TRESE FOTELJA, 9 DANA PRIJE KRAJA MANDATA: Demokrati pokrenuli postupak za smjenu: ‘Ovaj predsjednik je izravna prijetnja’

Wall Street Journal je, pak, prije nekoliko dana otkrio kako su FBI i Ministarstvo domovinske sigurnosti izdali procjenu rizika za okupljanje Trumpovih pristaša pred Capitolom 6. siječnja, u kojoj nisu našli elemenata koji bi ukazivali na nasilje, iako su prosvjednici tjednima prije na društvenim mrežama najavljivali kako će “poharati Capitol”.