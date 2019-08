PUNO JE OZBILJNIJE NO ŠTO SE MISLILO: Rusi šute, ali američki obavještajci otkrili detalje misteriozne eksplozije

Američki obavještajci navode kako je nesreća povezana s prototipom oružja kojim se Vladimir Putin hvalio prošle godine i da nije nastala kod testnog lansiranja

Nakon dva dana šutnje, Rusija je priznala da je eksplozija u 8. kolovoza u bazi za lansiranje projektila na dalekom sjeveru imala nuklearna obilježja te da je stradalo pet inženjera. Rosatom je precizirao da je njegovo osoblje davalo tehničku podršku “za izotopski izvor energije” motora projektila, dok vojska nije spominjala nuklearno gorivo u sklopu te nesreće.

Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov jasno je rekao kako Rusija neće davati nikakve daljnje informacije i podatke o nesreći, čak niti međunarodnoj organizaciji koja nadzire kršenje zabrane nuklearnih testiranja.

No zato američke obavještajne agencije tvrde kako je do misteriozne eksplozije došlo kada su Rusi pokušavali spasiti projektil s nuklearnim pogonom, te kako do toga nije došlo prilikom testiranja kako Rusi tvrde. „To nije bilo pokusno lansiranje novog oružja , nego misija izvlačenja projektila koji je pao na morsko dno u prethodnom testu“, rekao je izvor iz obavještajne agencije za CNBC.

Curenje radijacije

Drugi izvor je za istu medijsku kuću rekao kako je zapravo „došlo do eksplozije na jednom od plovila koja su sudjelovala u izvlačenju te kako je to izazvalo reakciju u nuklearnoj jezgri projektila što je izavalo curenje radijacije“, navodi CNBC. U prilog tome govori i analiza ruske podružniche američkog radija Free Europe, prenosi Gizmodo. Analizirali su dostupne fotografije s mjesta nesreće te zaključili kako se vide posebni kontejneri za nuklearni otpad dizajnirati za skupljanje objekata s morskog dna.

Američki obavještajci navode kako je nesreća povezana s prototipom oružja kojim se Vladimir Putin hvalio prošle godine, točnije krstarećom raketom pogonjenom nuklearnim reaktorom koja može pogoditi cilj bilo gdje na planetu.