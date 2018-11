PUCNJAVA UOČI CRNOG PETKA: Kupci ozlijeđeni u pucnjavi u trgovačkom centru u Alabami, 18-godišnji napadač ubijen

Prema navodima vlasti jedan je tinejdžer ubijen, a dvojica su ozlijeđena u pucnjavi koja se dogodila oko 21,30 sati prema lokalnom vremenu u Galeriji Riverchase u Hooveru, pri kasnovečernjem otvaranju trgovačkog centra za kupnju prije Crnog petka

Jedan je tinejdžer ubijen, a dvojica su ozlijeđena u pucnjavi pri kasnovečernjem otvaranju trgovačkog centra u Alabami za kupnju prije Crnog petka, piše The Independent.

Prema vlastima pucnjava se dogodila oko 21,30 sati prema lokalnom vremenu u Galeriji Riverchase u Hooveru, gradiću udaljenom oko 16 kilometara od Birminghama.

Policija je izjavila da je tučnjava dvojice tinejdžera rezultirala razmjenom vatre. Jedan od tinejdžera pobjegao je, ali su ga uhvatila dvojica policijskih službenika.

Policajac nasmrt upucao tinejdžera u bijegu

Policijski zapovjednik Gregg Rector izjavio je na konferenciji za novinare da ga je policijski službenik huverske policije “bavio s tim pojedincem, upucao ga te je ovaj na mjestu umro”.

Rector je rekao da 16-godišnja žrtva zadobila baram jednu ranu od ispaljenog metka te je rekao da vjeruje kako se nalazi u kritičnom stanju, piše The Independent.

Policija je također izjavila da je 12-godišnja djevojčica pogođena u pucnjavi te da ju je vatrogasna jedinica za spašavanje odvezla u bolnicu. Njezino stanje u tom trenutku nije bilo poznato.

‘Svi su počeli vrištati i trčati’

Svjedok je u četvrtak navečer za NBC News rekla da je čula oko 10 ispaljenih hitaca, a svjedokinja Debbie Woods je za CBS 12 izjavila da je hitce čula dok je kupovala u draguljarnici. “Čulo se bang-bang, zatim je bilo zastašujuće. Svi su počeli vrištati i trčati,” dodala je Woods.

The Riverchase Galleria je obavijestila da je trgovački centar, koji je bio otvoren do ponoći prije kupovine na Crni petak, zatvoren sve do daljnjih obavijesti, piše the Independent.

“Radimo zajedno s Huverskom policijskom upravom te smo zahvalni zbog njihovog brzog djelovanja kako bi obuzdali situaciju. Unatoč tome što trenutačno ne postoji opasnost za našu zajednicu, trgovački centar će večeras ostati zatvoren,” izjavila je glasnogovornica Lindsay Kahn.