PUCNJAVA U PARIZU: Napadač bježi na motociklu, najmanje jedna osoba ubijena

Prema prvim informacijama, u pucnjavi ispred bolnice Henri-Dunant u pariškom 16 okrug ozlijeđene su dvije osobe. Kako piše BMF TV, upucani muškarac je ubrzo pdolegao ozlijedama, dok je teško ranjena žena koja je radila na osiguranju bolnice koja je ujedno i jedan od centara za cijepljenje protiv covida.

An unidentified attacker shot dead one person and badly injured another outside a Paris hospital on Monday before fleeing the scene, a police source said. pic.twitter.com/wiJW45xzbY

Kako doznaje Reuters od izvora iz policije, napadač je pobjegao na motociklu te se za sada ne nagađa o motivima napada.

#Paris: Authorities in the French capital of Paris say one person has died and another has been seriously injured in a shooting outside the Henri Dunant hospital in the city's 16th arrondissement. The suspected shooter has fled the scene.pic.twitter.com/659ulW9PJm

