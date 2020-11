TERORISTIČKI NAPAD U SREDIŠTU BEČA: Mediji javljaju o sedmero mrtvih i više ranjenih, traje talačka kriza?; Objavili uznemirujući video

Bečka policija pokrenula je veliku policijsku operaciju nakon pucnjave i eksplozije u blizini sinagoge. Kurier javlja kako je ubijeno sedam osoba. Više ljudi je ozlijeđeno.

Prema izvještajima austrijskih medija, dvojica napadača s automatskim oružjem su napala sinagogu u središtu grada. Ministar unutarnjih poslova kaže kako je riječ o terorističkom napadu koji je počinilo više ljudi.

Na Twitteru se pojavila i snimka napadača:

BREAKING: Reports of a shooting at a #Vienna synagogue with casualties. This is a video from the scene. My heart is caught in my throat and I am praying for all involved. pic.twitter.com/YomV3QBVQj

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) November 2, 2020