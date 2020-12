PUCNJAVA NA MANHATTANU: Napadač otvorio vatru na policajce, nakon čega su ga oni ustrijelili, u kritičnom je stanju

Naoružani napadač otvorio je u nedjelju vatru tijekom nastupa zbora na stubama katedrale sv. Ivana Božanskog na newyorškom Manhattanu nakon čega su ga policajci ustrijelili, objavila je policija.

Glasnogovornik policije rekao je da je napadač zapucao na policajce, ali nije nikoga ozlijedio.

Sumnjivac je prebačen u lokalnu bolnicu u kritičnom stanju, dodao je

BREAKING: NYPD respond to shots fired at St. John the Divine Church in New York City @PIX11News pic.twitter.com/VC3GyNesVZ

— Cristian Benavides (@cbenavidesTV) December 13, 2020