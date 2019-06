PRVO JE RODILA SINA, A POLA SATA KASNIJE – PISALA ISPIT: ‘Žurila sam se. Pa neću valjda čekati godinu dana da maturiram!’

Žena u Etiopiji je pisala ispite u bolničkom krevetu samo 30 minuta nakon poroda

Almaz Derese, 21-godišnja Etiopljanka iz grada Metu nadala se kako će pisati ispite prije rođenja svog djeteta. No, srednjoškolski ispiti su bili odgođeni zbog Ramazana. To je dovelo do toga da su porod i pisanje ispita došli u isto vrijeme, javlja BBC.

Almaz je rodila u ponedjeljak i to neposredno prije početka prvog ispita. Rekla je kako joj učenje tijekom trudnoće nije predstavljalo problem, ali i da nije htjela čekati sljedeću godinu kako bi maturirala. U bolnici je polagala ispite iz engleskog, amharskog i matematike, a preostale će testove polagati u ispitnom centru tijekom sljedeća dva dana.

Suprug priskočio u pomoć

“Budući da sam se žurila da položim ispit, porod uopće nije bio težak”, rekla je Almaz.

Njezin suprug, Tadese Tulu, rekao je da je morao uvjeriti školu da joj dopusti polaganje ispita u bolnici. Ona sada želi pohađati dvogodišnji tečaj koji će je pripremiti za sveučilište. Rekla je da je zadovoljna napisanim ispitima i da je njezin sin dobro.

