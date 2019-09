PRVI HRVAT REDOVNI PROFESOR NA OXFORDU: Otkrio mutaciju koja dovodi do tumora jetre i dokazuje da predani rad donosi rezultate

‘Meni osobno je ova promocija samo poticaj za daljini rad, potvrda da sam na dobrom znanstvenom putu i da me kolege širom svijet cijene, da cijene moj doprinos znanosti u području molekularne medicine’

Kristijan Ramadan (46) postao je prvi Hrvat s titulom redovnog profesora na Oxfordu. Znanstvenik predaje na odjelu medicinskih znanosti najuglednijeg sveučilišta na svijetu. Onkološka katedra Oxfordskog sveučilišta, gdje je Ramadan do sada bio voditelj znanstvenog laboratorija, čestitala je ovom sjajnom znanstveniku na dobivanju profesorske titule, prenosi 24sata.

“Kristijan je značajan i utjecajan član naše istraživačke zajednice i počašćeni smo činjenicom da je dobio ovu značajnu titulu”, stoji u priopćenju Onkološke katedre Oxfordskog sveučilišta.

Otkrio mutaciju koja dovodi do tumora jetre i ubrzanog starenja djece

Ramadan je na Oxfordu vodio znanstveni tim koji se bavi oštećenjima DNK, a javnost je za njega doznala kad je dr. Ivan Đikić objavio vijest o otkriću mutacije na genu koja dovodi do tumora jetre i ubrzanog starenja djece.

Znanstvenik iz Zagreba karijeru je počeo na Veterinarskom fakultetu, prošao je sveučilišne centre u Zurichu i Bernu, a sada je na Oxfordu jedan od vodećih znanstvenika kad se radi o istraživanjima koja pomažu da se složeni procesi oštećenja DNK bolje razumiju. To također dovodi i do boljeg razumijevanja što dovodi do razvoja tumora.

Ramadan je zajedno s još četvoricom hrvatskih znanstvenika zbog otkrića mutacije gena koji dovodi do tumora jetre i ubrzanog starenja djece 2014. dobio nagradu Ponos Hrvatske.

‘Predani rad i odricanje donose rezultate’

“Iskreno sam se nadao da ću biti promoviran u najviše znanstveno-nastavničko zvanje na Oxfordskom sveučilištu zbog prijašnjih rezultata i doprinosa radu Onkološkog odjela i sveučilišta u cijelosti. No, nitko to nije mogao garantirati, jer o promociji u zvanje redovitog profesora odlučuje nekoliko izbornih tijela; uključujući odjel, fakultetsko vijeće, internacionalne i anonimne recenzente kao i Sveučilišnu komisiju koja donosi konačnu odluku. Meni osobno je ova promocija samo poticaj za daljini rad, potvrda da sam na dobrom znanstvenom putu i da me kolege širom svijet cijene, da cijene moj doprinos znanosti u području molekularne medicine”, rekao je Ramadan za 24sata.

Dodao je kako u uređenim društvima upornost, predani rad i odricanje donose rezultate, bez obzira na to čime se netko bavi ili odakle potječe.