PRVI ČOVJEK ‘SRBSKE ČASTI’ UVJERAVA: ‘Ne stvaramo paravojnu formaciju u RS-u, mi se bavimo humanitarnim radom’

Predsjednik organizacije “Srbska čast” Igor Bilbija je u razgovoru za N1 Televiziju iz BiH demantirao navode da regrutira i organizira paravojnu formaciju u Republici Srpskoj. Štoviše, Biblija uvjerava da se organizacija kojoj je na čelu bavi – humanitarnim radom. Tvrdi da ne ide na vojne obuke niti ima oružje, Milorada Dodika ne poznaje i nema nikakve veze s politikom.

“Što se tiče ‘Srbske časti’, mi nemamo članove, imamo simpatizere. Mi ovdje nemamo registriranu udrugu, ali radimo na tome. Mi smo patriotska organizacija, udruženje pravoslavaca, Srba, koje pokušava pomoći našem narodu u skladu s mogućnostima”, kaže Biblija i podsjeća da je ta organizacija u prošlosti ogranizirala nekoliko humanitarnih akcija.

“Izjave ministra sigurnosti ne bih komentirao da sam ja osobno u pitanju. Jer je to bolesna laž. S obzirom da je organizacija u pitanju, to je bolesna izmišljotina. Napad je to na mene, moju obitelj, moju sigurnost. Ja kao pravoslavac, Srbina, imam prijatelja Hrvata, Bošnjaka, Albanca. Oni su se pokazali u ova tri dana, zvali su me privatno. Neki su htjeli doći i sjesti sa mnom. Moji Bošnjaci će vam reći tko sam i što sam”, poručuje Biblija.

“Milorada Dodika ne poznajem. Niti on mene. Slikali smo se, čast mi je slikati se s predsjednikom Republike Srpske. Slavio sam Dan RS, slavit ću ga dok RS postoji”, jasan je Biblija.

Tvrdi da je potpuno nevin. “Poručujem vlastima da provedu istragu. Sam ću ići gdje god treba. Što smo mi to učinili? Što smo pomogli ni sam ne znam kolikim obiteljima, skupili novac iz svog džepa i odnijeli im. Naš slogan je da volimo svoje i poštujemo tuđe. Nikad nisam bio nacionalno nastrojen kako su me predstavili. Ovo je napad na mene i moju obitelj”, uvjeren je predsjednik organizacije ‘Srbska čast’.

Inače, upravo za ovu osobu bosanskohercegovački mediji pišu da je čest gost rubrike crne kronike pa je dosta teško vjerovati da se zapravo radi o pristojnom i mirnom momku koji je uz to i humanitarac. Navodno je već bio iza rešetaka zbog prostitucije, lihvarstva i organiziranog kriminala.

Dokument obavještajne službe

Podsjetimo, portal Žurnal blizak obavještajnim krugovima objavio kako predsjednik RS-a uz potporu Moskve uspostavlja paravojnu postrojbu koju čine pripadnici organizacije ‘Srbska čast’, nakon čega je te informacije potvdio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je član Srpske demokratske stranke (SDS).

“Raspolažemo tim informacijama već duže vrijeme. Prikupili smo dosta informacija vezano za to”, rekao je Mektić i dodao kako ne može iznositi u javnost operativne detalje.

Pripadnici organizacije ‘Srbska čast’ obučeni u maskirne odore i crne majice fotografirali se u prosincu prošle godine u dvorani Narodne skupštine Republike Srpske, a njihovi predstavnici susreli su se i s predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom.

“‘Srbska čast’ i podmladak Veterana RS Powers održali su u Narodnoj Skupštini RS sastanak na kojem se govorilo o formiranju jedinice sastavljene od ta dva udruženja, koji će sudjelovati u svečanom postrojavanju i defileu povodom 9. siječnja, neustavnog Dana Republike Srpske”, piše u dokumentima sigurnosnih agencija. U dokumentima se još navodi da je na sastanku razgovarano i o eventualnim intervencijama ukoliko opozicija bude poduzimala opstrukcije rada vlasti.

A upravo se Igora Bibliju iz Prijedora i Bojana Stojkovića iz Niša smatra vođama “Srbske časti”. “Predsjednik ‘Srbske časti’ iz Republike Srpske Igor Bilbija obavlja regrutaciju osoba iz kriminalnog miljea koje će činiti okosnicu buduće paravojne formacije, dok je omladinska organizacija Power baza za regrutiranje”, navedeno je u dokumentima sigurnosnih agencija BiH.