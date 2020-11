PRVA ŽENA I PRVA CRNKINJA KOJA ĆE BITI POTPREDSJEDNICA AMERIKE: Ovo je nevjerojatan put Kamale Harris do Bijele kuće

Kamala Harris imala je nevjerojatnu karijeru na putu do Bijele kuće, a sada će biti prva crnkinja, prva žena i prva osoba azijskog podrijetla koja će biti američka potpredsjednica. Nakon objave da je Biden novi predsjednik, a ona potpredsjednica, Harris je Twittala:

“Ovi su izbori o puno više toga od Joea Bidena i mene. Oni su o duši Amerike i našim nastojanjima da se borimo za nju. Imamo puno posla ispred nas. Počnimo”.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020