PRVA TRUMPOVA PRESICA NAKON POVIJESNOG SUSRETA: ‘Kim je obećao uništiti sve poligone za testiranje nuklearnog oružja’

Nakon što se danas sastao sa sjevernokorejskim čelnikom Kim Jong Unom, američki predsjednik Donald Trump sastanak je proglasio uspješnim i u Singapuru se obratio javnosti i novinarima. Kim Jong Una je nazvao talentiranim i dodao da je ovo jedinstvena prilika da svoju zemlju povede u jednom novom smjeru.

Zahvalio je južnokorejskom predsjedniku Moonu, kao i japanskom premijeru Abeu, kineskom predsjedniku Xiju, rekavši da su svi oni pomogli u ostvarivanju ovog povijesnog sastanka. Trump kaže da je iz današnjeg sastanka zaključio da je promjena moguća i da će se sigurno dogoditi.

‘Kim je dobio priliku kao nijednu dosad, uvest će Sj. Koreju u novo doba’

‘Prije svega hvala Kim Jong Unu koji je poduzeo prvi hrabar korak prema svijetloj budućnosti svog naroda. Ovo je prvi sastanak koji pokazuje da je prava promjena moguća. Sastanak je bio iskren i produktican, dobro smo se upoznali u rkatkom vremenu. Spremni smo okrenuti novu stranicu i započeti novo poglavlje povijesti. Prije 70 godina došlo je do krvavog sukoba na Korejskom poluotoku u kojem je poginulo mnogo ljudi. Taj rat službeno nije završio ni danas, no polažemo nade da će završiti. Prošlost ne mora definirati budućnost, a povijest je pokazala da neprijatelji mogu postati prijatelji. Nema granice onoga što Sjeverna Koreja može učiniti ako se odrekne svojeg nuklearnog naoružanja i uključi u svjetske tokove. Kim je dobio priliku kao nijednu dosad. Ima priliku uvesti Sj. Koreju u novo doba. Mi smo potpisali zajedničku izjavu u kojoj je on iskazao predanost prema punoj denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Implementirat ćemo sporazum što je prije moguće i on je na to spreman. Kim je rekao da Sjeverna Koreja već uništava poligone za testiranje nuklearnog oružja, a o tome smo se složili nakon potpisvanja ove deklaracije. Danas je početak teškog procesa, ali mir uvijek vrijedi truda. To smo trebali davno učiniti ali sada smo to odlučili. Kim ima priliku ostvariti sjajnu budućnost za svoj narod. Svi se mogu upustiti u rat, ali samo najhrabriji mogu postići mir. Da bi ostvarili sjajnu sudbinu i da bi se ponovno ujedinili, mora doći do uništavanja zla nuklearnog oružja. Sankcije će za sada ostati na snazi. Sanjamo o budućnosti gdje će svi Korejci živjeti u skladu, gdje će se obitelji ujediniti. Svjetla budućnost je nadohvat ruke, to se sada događa i ovo je sjajan dan i sjajan trenutak u povijesti svijeta’, rekao je Trump.

Rekao je da se Kim Jong Un vraća u Sjevernu Koreju i da će tamo započeti proces za bolju budućnost svojih ljudi.

Na pitanje novinara zašto Kim Jong Una naziva talentiranim s obzirom na njegove dosadašnje postupke, Trump kaže da svatko tko preuzme vlast s 26 godina može voditi državu.

‘Bio je ugodan u razgovoru sa mnom. Bio je vrlo mlad kad je preuzeo vlast. Otto nije umro uzalud i on je uvelike zaslužan zašto smo danas ovdje’, kaže Trump.

‘Želim kući vratiti 32.000 američkih vojnika’

Na pitanje o sigurnosnim jamstvima koje će dati Kim Jong Unu, Trump kaže da želi vratiti američke vojnike kući.

‘Trenutno imamo 32.000 vojnika u Južnoj Koreji i želim ih vratiti kući. To trenutačno nije dio jednadžbe, ali nadam se da će uskoro biti’, rekao je američki predsjednik.

O zajedničkoj izjavi Trump kaže da riječnik u njoj ne može biti jednostavnijii. Ističe da se tu govori o uspostavi novih odnosa, o jamstvima i predanosti denuklearizaciji Korejskog poluotoka. Kada je riječ o metodama verificiranja tog procesa, Trump kaže da će se to postići razvojem povjerenja, što je već učinjeno.

‘Riječ je o punoj denuklearizaciji Sjeverne Koreje i to će biti realizirano’, kaže Trump.

Na pitanje što mu je Kim Jong Un rekao kako bi mu pružiio jamstvo da ne vara sustav ovoga puta i da će zaista učiniti što je obećao, Trump kaže:

‘Tijekom Clintoova režima oni su dobili milijarde dolara i ništa se nije dogodilo. Rekao je da nikada nisu tako daleko odmakli i nisu imali predsjednika koji je imao takve sposobnosti. On to želi učiniti jednako, čak i više nego ja, jer on vidi svijetlu budućnost za Sj. Koreju. Ja vjerujem da će on ispuniti obećanja iz dokumenta. Kada sleti u Sj. Koreju, odmah će započeti s tim procesom. Puno smo razgovarali, ali bez retorike se ovo ne bi dogodilo. Snažno vjerujem u to da on to želi ostvariti’, dodaje Trump.

Vraćanje posmrtnih ostataka iz Sjeverne Koreje u SAD

Razgovaralo se i o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, kaže Trump i ističe da je dobio brojna pisma i pozive ljudi koji žele dobiti posmrtne ostatke članova svojih obitelji natrag.

‘Ja sam to danas tražio i to smo dobili. Oni će započeti proces vraćanja posmrtnih ostataka iz Sjeverne Koreje’, kaže Trump i dodaje da je Kim brzo na to pristao jer shvaća važnost toga.

Riječ je o više od 6.000 ljudi čiji će posmrtni ostaci biti vraćeni u SAD.

Kada je riječ o kršenju ljudskih prava u Sjevernoj Koreji, Trump kaže da će Kim i po tom puitanju nešto poduzeti.

‘Iznenadili biste se, on je vrlo pametan, dobar je pregovarač i želi postupiti ispravno’, rekao je Trump i ponovno počeo pričati o nuklearnom programu.

Trump je rekao da će u nekom trenutku posjetiti i Pjongjang, no to će se dogoditi u pravom trenutku, kao što će i pozvati Kim Jong Una u Bijelu kuću, također kada bude odgovarajuć trenutak.

Za potpunu denuklearizaciju treba puno vremena

Novinari su upitali Trumpa i o vremenskom okviru za denuklearizaciju.

‘Treba dosta vremena za potpunu denuklearizaciju. Morate čekati određeni vremenski period. Nakon što proces započnete, to znači da ne možete više koristiti nuklearno oružje, a učinit ćemo to što je prije moguće, a što se tiče sankcija, ukinut ćemo ih kada se uvjerimo da nuklearno oružje više niije faktor. Za sada sankcije ostaju. Veselim se tome da ih ukinemo, a to ćemo učiniti kada budemo sigurni da je došlo do denuklearizacije’, rekao je Trump i dodao da je njega dočekala vrlo teška situacija u mandatu, spominjući i Iranski nuklearni sporazum. Za to, kaže, ne krivi samo Obaminu administraciju jer taj problem seže i 25 godina unazad.

Govorilo se danas i o uspostavi diplomatskih odnosa, a Trump kaže da je za to još prerano. Ipak, nada se da će se i to dogoditi uskoro.

‘Obećali su zaustavljanje nuklearnog testiranja’

Upitan zaustavlja li vojne vježbe u Južnoj Koreji, kaže da je na to potrošen velik novac.

‘Imamo novi sporazum s Južnom Korejom u vezi trgovine, ali moramo razgovarati i s drugim zemljama o poštenom odnosu prema nama. Mi dovozimo bombardere iz Guama, to su veliki avioni koji 6 i pol sati lete u Južnu Koreju na te vježbe i to je jako skupo. Meni se to nije sviđalo. Mislim da je to vrlo provokativna situacija. Pregovaramo vrlo sveobuhvatni sporazum. Mislim da je neprimjereno imati ratne igre i to je nešto što i oni cijene’, rekao je Trump i dodao da smatra da je današnji sastanak dobar za SAD, kao i za Sjevernu Koreju.

‘Samo onaj tko ne voli Donalda Trumpa bi rekao da sam se nečega odrekao. Da, odrekao sam se vremena da dođem ovamo i sastanem se s njim, ali to je dobro za nas i za njih. Oni su izrazili predanost potpuno denuklearizaciji, jamče oslobađanje tri američka taoca. Oni su se već vratili u SAD i žive sa svojim obiteljima. Obvezali su se i da će vratiti posmrtne ostatke ratnih heroja. To je nešto što će oni učiniti odmah. Obećali su zaustavljanje nuklearnog testiranja. Već 7 mjeseci nisu testirali nuklearno oružje’, kaže Trump o obećanjima Sjeverne Koreje na današnjem sastanku. Dodaje i da su obećali demontirati poligone za testiranja te zatvoriti sva tri poligona. Obvezali su se i uništiti poligone za testiranje nuklearnih motora.

‘Mi znamo gdje se oni nalaze i oni su se obvezali zatvoriti to postrojenje’, kaže Trump.

‘Čast mi je jer smo spasili milijune ljudi’

‘Prošli tjedan sam bio spreman uvesti nove sankcije ali mislio sam da to zbog današnjeg sastanka ne bi bilo baš pametno’, kaže Trump i dodaje da su ovim SAD puno dobile te da su potrebni još mnogi sastanci oko mnogo stvari.

Trump kaže da u Sjevernoj Koreji shvaćaju što će se dogoditi ako ne ispoštuju dogovor.

‘Seoul ima 28 milijuna ljudi i nalazi se uz samu granicu. Da je došlo do eksplozije nuklearne bombe, mogli smo ih sve izgubiti. Ovo mi je čast jer smo spasili do 50 milijuna ljudi’, kaže Trump i dodaje da više ne prijeti vatrom i bijesom kao ranije jer se situacija promijenila.

Rekao je i da će se idući tjedan sastati sa svojim timom kako bi razgovarao o detaljima i kako bi ovaj proces započeo.

Upitan što ga je natjeralo da ne napusti sastanak s Kim Jong Unom, Trump kaže da je najprije rekao da će tamo biti pet sekundi, no ipak je ostao.

‘Obavili smo velike pripreme prije toga. Mjesecima se već pripremamo. Nakon što je prestala ova njihova retorika, Sjeverna Koreja je učinila sjajnu stvar kada su prisustvovali na Olimpijskim igrama’, kaže Trump.