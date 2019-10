PROTIVNICIMA NEZAVISNOSTI KATALONIJE JE DOSTA NASILNIH PROSVJEDA: ‘Ulice su zajedničke!’

Protivnici nezavisnosti Katalonije prosvjedovali su danas ispred zgrade katalonske vlade

Španjolska stranka centra Građani, nastala u Kataloniji na protivljenju nezavisnosti, održala je danas u Barceloni skup pod geslom „Dosta je više“ s kojeg je pozvala na suživot i jedinstvo Španjolske. Okupljeni na trgu ispred zgrade katalonske vlade istaknuli su zastave Španjolske, Europske unije te službene zastave autonomne pokrajine Katalonije.

Okupljanje je održano nakon šestodnevnih nasilnih prosvjeda u Barceloni i drugim katalonskim gradovima gdje zagovornici nezavisnosti traže oslobođenje zatvorenih dužnosnika osuđenih zbog organiziranja zabranjenog referenduma o nezavisnosti 2017. i posljedičnog proglašenja republike Katalonije. „Dok bacaju opeke na policiju, dok ih vrijeđaju i ozljeđuju, viču ‘ulice su naše’“, rekao je Albert Rivera, predsjednik Građana. „Mi im bez vikanja, demokratski, odgovaramo: ulice su zajedničke“.

Podijeljenost Katalonije

Na skupu je bilo oko 1.000 ljudi, procijenile su novine El Periódico de Cataluña. Katalonija, sa 7,5 milijuna stanovnika na sjeveroistoku Španjolske, podijeljena je glede pune nezavisnosti.

Stranka Građani nastala 2006. najveća je oporba katalonskim strankama za nezavisnost. Na parlamentarnim izborima u Kataloniji u prosincu 2017. ta je stranka pojedinačno osvojila najviše glasova i dobila 36 zastupnika u parlamentu sa 135 mjesta. No tri katalonske stranke za nezavisnost, koje drže ukupno 70 mjesta, formirale su koalicijsku vladu te upravljaju Katalonijom.

Novi referendum o nezavisnosti?

Predsjednik katalonske vlade Quim Torra rekao je prošli tjedan kako do kraja svog mandata u prosincu 2021. namjerava organizirati novi referendum o nezavisnosti te uspostaviti republiku. Pozvao je španjolskog premijera Pedra Sáncheza na pregovore, no ovaj je u subotu to odbio poručivši da španjolski ustav ne dopušta referendume o nezavisnosti.

U Španjolskoj se 10. studenog održavaju parlamentarni izbori. Oporbena stranka Građani, koja je 2015. izašla iz Katalonije na širu španjolsku političku scenu, trenutno je treća stranka po broju zastupnika u španjolskom parlamentu.

Zagovornici nezavisnosti Katalonije najavili su nove prosvjede za nedjelju navečer. U subotu se na jednom od trgova u Barceloni okupilo oko 6.000 prosvjednika koji su vikali „Ulice će uvijek biti naše“, „Sloboda političkim zatvorenicima“ i „Ujedinjeni narod nikada neće biti poražen“. U petak ih je tijekom općeg štrajka bilo 525.000. U drugim dijelovima grada zabilježeni su manji neredi.

Kaztna za organiziranje referenduma

Vrhovni sud u Madridu u ponedjeljak je izrekao zatvorske kazne od 9 do 13 godina za devetero katalonskih dužnosnika koji su 2017. organizirali referendum o nezavisnosti Katalonije premda ga je bio zabranio Ustavni sud te proglasili republiku Kataloniju, koja nije zaživjela u stvarnosti.