SKUPINA KOJU FINANCIJSKI PODRŽAVA SOROS TRAŽI NOVI REFERENDUM O BREXITU: ‘Hoće li nam biti bolje ili gore?’

Skupina Best for Britain je u petak otkrila vremenski okvir za još jedan referendum o članstvu u europskom savezu koji bi se trebao održati nakon što britanska premijerka Theresa May na jesen predstavi konačni sporazum o izlasku

Skupina protivnika Brexita koje podržava milijarder George Soros u petak je započela kampanju upućenu na zastupnike, u pokušaju snažnijeg poziva na drugi referendum kojim bi se zaustavio izlazak Velike Britanije iz Europske unije.

Ostalo je još manje od 10 mjeseci do izlaska Velike Britanije iz EU-a, a protivnici Brexita istražuju načine kako da spriječe taj događaj koji prozivaju najvećom britanskom greškom od Drugog svjetskog rata.

“Dajte nam izravan izbor”

Skupina Best for Britain je u petak otkrila vremenski okvir za još jedan referendum o članstvu u europskom savezu koji bi se trebao održati nakon što britanska premijerka Theresa May na jesen predstavi konačni sporazum o izlasku. Novi referendum bi se po njima mogao organizirati početkom iduće godine. Organizacija smatra kako bi oba tabora trebala prihvatiti još jedan referendum kako bi se konačno zaključilo pitanje britanskog članstva u EU-u, te je dodala kako taj proces preusmjerava vrijeme i energiju s drugih političkih problema.

“Dajte nam izravan izbor između vašeg dogovora o najboljim uvjetima izlaska ili odluke da ostanemo sada kad vidimo trošak odlaska”, istaknuo je čelnik grupe Mark Malloch Brown.

“Ljudi su uputili vladu da dogovori odlazak iz EU-a, a vlasti sada ljudima duguju odgovor: kakve ste uvjete ispregovarali i hoće li nam biti gore ili bolje?”, dodao je Brown.

Soros donirao 670.000 dolara

Best for Britain tvrdi kako se referendum može organizirati početkom 2019., a da Bruxelles dopušta njegovo održavanje najkasnije do veljače ili ožujka.

Skupina svojom kampanjom namjerava uvjeriti konzervativce i laburiste u parlamentu da podrži njihov zahtjev. Za to će potrošiti oko 670 tisuća dolara koje im je donirao milijarder Soros, većinom na plakate, reklame u medijima i na društvenim mrežima.

Britanska premijerka i oporbeni laburisti su više puta odbacili mogućnost drugog referenduma i naglasili da će Britanija idućeg ožujka izaći iz Unije.

