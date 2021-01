PROSVJEDNICI UPALI U ZGRADU KONGRESA GDJE SE PROGLAŠAVA BIDENOVA POBJEDA: Trumpove pristaše sukobile se s policijom

Prosvjednici su večeras upali u zgradu američkog Kapitola gdje zastupnici održavaju sjednicu na kojoj trebaju potvrditi Bidenovu pobjedu. Sjednica je potom prekinuta.

Djelatnik CNN-a pokušao je prije toga napustiti zgradu Kapitola, ali nije mogao jer je policija rekla da je zgrada u ‘lockdownu’, što znaći da nitko ne može izaći niti ući.

Donald Trump oglasio se na Twitteru i napisao:

“Dajte podršku našoj policiji na Kapitolu i našim snagama reda. Oni su istinski na stani naže zemlje. Ostanite mirni:”

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021