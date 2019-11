PROSVJEDNICI NEVIĐENO NAPALI I OSRAMOTILI GRADONAČELNICU: Odrezali joj kosu, zalili je bojom i vodili ulicama grada

Nakon ubojstva prosvjednika prosvjednici su upali u gradsku vijećnicu, oteli gradonačelnicu, spalili njen ured i razbili sva stakla

Gradonačelnicu malog gradića u Boliviji napali su oporbeni prosvjednici u posljednjem od niza nasilnih sukoba koji se odvijaju još od 20. listopada. Skupina antivladinih prosvjednika blokirala je most u gradiću Vintu, a nakon što su se proširile glasine da su dvojica prosvjednika ubijena u blizini, masa je krenula do gradske vijećnice.

Natjerali je da potpiše ostavku

Iz zgrade su izvukli gradonačelnicu, Patriciju Arce, inače članicu vladajuće stranke Mas, odrezali joj kosu, zalili je crvenom bojom te je natjerali da takva i bosih nogu šeće ulicama držeći drvenu motku. Policajci su je spasili nakon nekoliko sati od mase koja je vikala “Ubojica! Ubojica!” te je natjerala da potpiše ostavku, javlja BBC.

Sve je započelo zbog smrti 20-godišnjeg studenta Limberta Guzmána Vasqueza. Obdukcijom je utvrđeno kako mu je slomljena lubanja, a to je pripisano eksploziji tijekom nereda. On je jedan od troje poginulih u neredima. Protivnici bolivijskog predsjednika Eva Moralesa, odmah su za to optužili gradonačelnicu Arce, ističući kako ona nastoji nasilno razbiti blokade koje su postavili. Prosvjednici su spalili njen ured i razbili sve prozore na zgradi.

Lažiranje izbornih rezultata?

Prosvjedi su izbili nakon što je bez razloga u izbornoj noći na 24 sata odgođeno prebrojavanje glasova prvog kruga izbora. Nakon toga je aktualni predsjednik Evo Morales dobio desetak posto glasova više od oporbenog kandidata Carlosa Mese, čije pristaše upozoravaju na namještanje rezultata. Iako je Organizacija američkih država započela reviziju, Mesa je to odbio, a Morales je tužio Mesu zbog izazivanja državnog udara. Otada diljem Bolivije traju sukobi između pristaša Moralesa i Mese.