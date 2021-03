PROSVJEDI ZBOG BANJALUČKOG PRORAČUNA: Dodik ostvaruje svoje prijetnje gradonačelniku kroz amandmane

Nakon što su zastupnici Dodikovog SNSD-a amandmanima pomijenili raspodjelu gradskog proračuna u Banja Luci, žitelji tog grada izašli su na ulice dati podršku oporbenom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću

Stotinjak Banjolučana okupilo su se u srijedu pred gradskom upravom iskazujući potporu gradonačelniku Drašku Stanivukoviću, koji se oštro sukobio s gradskim zastupnicima iz stranke trenutnog predsjedatelja Predsjedništva BiH Milorada Dodika zbog pokušaja prekrajanja gradskog proračuna. “Ne date budžet? Lopate u ruke”, pisalo je na transparentu kojega su nosili simpatizeri mladog gradonačelnika Banje Luke, izabranog u studenom prošle godine na valu nezadovoljstva politikom koju u Republici Srpskoj vodi režim predvođen Dodikom.

DODIK LJUT ZBOG IZBORNOG PORAZA U BANJOJ LUCI: ‘Novi gradonačelnik neće imati našu podršku, taman da je Einstein’

Ostvarivanje prijetnji

Izbor Stanivukovića za gradonačelnika Banje Luke najteži je poraz kojega su Dodik i njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) pretrpjeli na prošlogodišnim lokalnim izborima u BiH. Dodik je odmah nakon toga zaprijetio kako će Banja Luka biti kažnjena zbog potpore oporbi, pa je zaprijetio čak i uskratom sufinanciranja rada gradske toplane što se osigurava iz entitetskog proračuna. Sada su te prijetnje realizirane kroz nastojanje SNSD-ovih zastupnika, koji u gradskoj skupštini imaju većinu, da promijene uobičajeni način raspodjele gradskog proračuna i time Stanivukoviću bitno ograniče mogućnost djelovanja.

DODIK NAJAVIO ODMAZDU ZBOG GUBITKA IZBORA: Onima koji su glasali za protukandidata uskratiti će financijsku pomoć?

Verbalni i fizički obračuni

Oni su u utorak uložili niz amandmana na prijedlog gradskog proračuna, što je Stanivukovića potaknulo na ogorčenu reakciju, a u srijedu je zbog toga u nastavku rasprave na sjednici gradske skupštine došlo do silovitih verbalnih ali i fizičkih sukoba, pa je sjednica prekinuta, a pred gradsku upravu stigli su prosvjednici kako bi poduprli gradonačelnika. Stanivuković je prosvjednicima kazao kako mu je sada potrebna izravna pomoć Banjolučana jer SNSD pokušava ugušiti grad uskrajućujući čak i novac za održavanje javne rasvjete i košenje trave na zelenim površinama.

“Neka ne diraju naše pare i naš proračun”, kazao je Stanoviković, što su njegovi simpatizeri pozdravili pljeskom. No njihovo okupljanje odmah su osudili predstavnici SNSD-a uz ocjenu kako je to neprimjereni pritisak, a nakon toga je došlo i do sukoba na rubu fizičkih obračuna.

BANJALUČKI GRADONAČELNIK U OBRAČUNU S DODIKOVIM KUMOVIMA: ‘Ovo je naša imovina i vraćamo je!’