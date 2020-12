PROSVJEDI U PARIZU: Tisuće nezadovoljnih ljudi zbog koronakrize; Traže ponovno otvaranje kafića, restorana i hotela

Prosvjednici su tražili dodatnu pomoć, ali prije svega pravo na nastavak rada, dok je otvaranje restorana i kafića za sada predviđeno tek 20. siječnja u Francuskoj

“Dajte nam da radimo”, tisuće hotelijera i ugostitelja okupile su se u Parizu u ponedjeljak na poziv desetak organizacija tog sektora, kako bi tražili otvaranje njihovih objekata.

Ugostitelji, hotelijeri, trgovci na veliko i nekoliko vlasnika diskoteka okupili su se na Place des Invalides, da bi svjedočili o “nevolji cijelog sektora”, objasnio je Herve Becam, potpredsjednik Unije za ugostiteljski obrt i hotelijerstvo, glavnog sindikata hotelijerstva i ugostiteljstva, prenosi agencija France presse.

Otvaranje restorana i kafića 20. siječnja

Prosvjednici su tražili dodatnu pomoć, ali prije svega pravo na nastavak rada, dok je otvaranje restorana i kafića za sada predviđeno tek 20. siječnja u Francuskoj, a za diskoteke se ne zna kada će biti otvorene.

“Ne možemo živjeti od subvencija”, inzistirao je ugostitelj Stéphane Manigold, koji vodi skupinu Eclore. “Stvarno imamo utisak da smo žrtvovani”, izjavio je Didier Chenet, predsjednik Nacionalne skupine neovisnih ugostitelja.

Prema anketi koju je u studenom provela njegova organizacija, 30 posto hotela i restorana razmišlja o prijavi stečaja.

Mjesečna pomoć do 10 000 eura

Dobavljači su također zabrinuti, “Ne prisiljavaju nas na zatvaranje, ali zatvaraju naše klijente”, rekao je Andre Diril, veletrgovac pićima, koji je rekao da je ove godine izgubio 2 milijuna eura.

Zatvorene tvrtke sada mogu birati između mjesečne pomoći do 10.000 eura ili odštete do 20 posto mjesečnog prometa, do 200 tisuća eura.

Tvrtke iz sektora turizma, ugostiteljstva, sporta i kulture koje nisu zatvorene, ali su izgubile najmanje 50 posto prometa, mogu dobiti pomoć do 10.000 eura, ili odštetu do 15 posto mjesečnog prometa putem fondova solidarnosti, koji se može povećati do 20 posto mjesečnog prometa za tvrtke koje su izgubile 70 posto prometa.