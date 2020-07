DRAMA U BEOGRADU: Muškarac na prosvjedu izboden nožem; Prvi red ljudi na samom ulazu u Skupštinu, leti kamenje, počela privođenja

‘Nećemo prezati ni od kakvih mjera kako bi spriječili širenje virusa, najavila je premijerka u ranijem obražanju izravno prozvala prosvjednike

U Srbiji su četvrti dan zaredom, najavljena okupljanja građana protiv mjera uvedenih uslijed epidemije koronavirusa te zbog nezadovoljstva stanjem u državi.

Dodatan povod bilo je obraćanje premijerke Ane Brnabić koja je najavila ‘kako vlada neće prezati ni od kakvih mjera’ kako bi spriječila širenje koronavirusa,.

Iako su prosvjedi prvih dana prerasli u brutalno nasilje, u četvrtak su prošli relativno mirno, a i organizatori se ograđuju od pojedinih, kako kažu, provokatora.

Večeras je i prosvjednika i policije manje nego prethodnih dana. Ispred zgrade srbijanskog parlamenta postavljena je metalna ograda, a nakon što je stotinjak agresivnih prosvjednika pokušalo ući u parlament, na platou ispred zgrade Skupštine raspoređene su postrojbe žandarmerije i policije.

‘Skup podsjeća na navijački’

21: 47 Situacija pred zgradom srbijanskog parlamenta eskalira. Kako javlja N1, trojica muškaraca su privedena, a na skupštinu je bacana pirotehnika, a poletjelo je i kamenje.

Neki od prosvjednika agresivni su prema svima, policiji, novinarima… Policija pokušava podići ogradu koja ih dijeli od prosvjednika. Prosvjednici ih gađaju bocama s vodom. Policije je vrlo malo, oko tridesetak, i ne mogu odbiti prosvjednike sa stepenica.

Većina mirnih prosvjednika udaljila se s platoa na Trgu Nikole Pašića i krenula prema Pionirskom parku. Oko ulaza stacionirana je grupa desnih prosvjednika koji su glasni i došli su na stepenice.

Policija stavlja gas-maske

21:25 Muškarac je izboden, u vezi s tim policija sumnjiči jednog muškarca. Policija je priopćila da je nakon napada i uboda nožem u svađi ispred parlamenta uhapšen napadač (47) koji je ozlijedio tridesetdvogodišnjeg muškarca.

Prvi red prosvjednika blizu je ulazu u zgradu Skupštine. Pomakli su ogradu skroz na vrh stepenica. Bacaju topovske udare i boce.

Jedan je muškarac napao novinarku televizije N1 i izbio joj mikrofon u ruci.

21: 10 Policija je u punoj spremi, konjica, oklopljeni policajci i oklopna vozila za sada mirno čekaju iza zgrade Skupštine Srbije, ali su stavili i gas-maske. N1 piše kako je netko ispred Skupštine bacio topovski udar

Pljesak za policiju koja je spustila štitove

20:55 Kako javlja N1, policija je blokirala regionalni put prema Zrenjaninu i Beogradu iz Novog Sada, no građani su mirni i nema nikakvih ekscesa. Opremljena policija u jednom je trenutku spustila štitove na cestu nakon čega se promolio glasan pljesak.

Sukob demonstranata, izvučen nož

20: 50 U sukobu grupe demonstranata jedan je potegao nož, a nekoliko njih je probilo ogradu na ulazu u srpski parlament, bacaju staklene boce na stepenice.

‘Dobili smo informacije, upozoravamo građane da ne nasjedaju na nasilje’

20:40 “Represija je dosegla razmjere koji se više ne mogu ignorirati”, rekao je za N1 Vuk Jeremić, predsjednik Narodne stranke, koji je među prosvjednicima zi dodao:

“Ovdje sam kao građanin, ne pokušavamo zloupotrijebiti prosvjede. Počeli su jer se predsjednik Republike prije nekoliko dana onako ponio, arogantno, proglasio da će doći do policijskog sata, i to prvo okupljanje bilo je potpuno spontano uzrokovano njegovom izjavom. Ovo je logičan slijed. Tu su ljudi različitih političkih stavova. Moramo prerasti političke razlike, moramo biti zajedno. Ako se ispostavi da je energija građana dovoljno jaka, to će dovesti do političkih procesa, dijaloga vlasti s predstavnicima građana… Dobili smo informacije iz policijskih redova i to smo objavili da upozorimo građane, da ne nasjedaju na nasilje.”

Policija u pripravnosti

20:30 U blizini Narodne skupštine pripremni su pripadnici interventne policije, kao i policijska konjica.

20:00 Kako javlja N1 ispred Narodne skupštine, na toj lokaciji se okupilo nekoliko tisuća ljudii. . Sjede na tlu, zvižde, a promet je u potpunosti obustavljen. Neki od njih nose i transparente i zastave. “Novac u zdravstvo, ne u policiju.”, “Nećemo biti jeftina radna snaga”, “Ne smijem se razboljeti”, samo su neke od poruka Među okupljenima je i predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac, javlja Nova.rs.

Većina građana nosi zaštitne maske. Oni su se okupili u velikom broju bez obzira na današnju odluku da se zabrani okupljanje više od 10 ljudi na istom mestu.

Prosvjednici bi se večeras trebali okupiti na nekoliko lokacija u gradu.