PROSVJEDI PROTIV RASIZMA ŠIRE SE SVIJETOM: Od Europe do Australije, deseci tisuća bune se protiv nasilja nad manjinama

Prosvjedi koji se šire diljem svijeta pokazuju sve veći bijes zboh policijskog postupanja prema etničkim manjinama, a izbili su nakon što je američki policajac 25. svibnja u Minneapolisu klečanjem na vratu dugim oko devet minuta ugušio Georgea Floyda.

Prosvjedi protiv rasizma kakvi još nisu viđeni na Starom kontinentu sada se šire i diljem Europe, s desecima tisuća prosvjednika na ulicama.

Thousands turn out for a #BlackLivesMatter demonstration at Piccadilly Gardens. #Protests have been seen all around the world after the death of George Floyd who died while in police custody in America last week. #blm pic.twitter.com/Y7SODTDIea

— andybartonphoto (@Andybartonphoto) June 6, 2020