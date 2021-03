PROŠLI SU NAJVEĆI VALOVI IZAZVANI NIZOM SNAŽNIH POTRESA; Ljudi se mogu vratiti u svoje domove, ali: ‘Budite na oprezu’

Novi Zeland je u petak snizio razinu opasnosti od tsunamija pošto su prošli najveći valovi koje je izazvao niz potresa u podmorju, objavila je Nacionalna agencija za izvanredna stanja. “Svi ljudi koji su bili evakuirani sada se mogu vratiti u svoje domove”, dodala je agencija.

Tisuće Novozelanđana s istočne obale Sjevernog otoka evakuirano je ranije u petak na viša područja nakon što su podmorje kod nenaseljenog novozelandskog otočja Kermadeca zatresla tri vrlo snažna potresa i izazvala upozorenje za mogući tsunami.

Trećem, najsnažnijem potresu magnitude 7,8, u kojem izgleda nije bilo žrtava, prethodila su dva potresa od 7,4 i 6,9 po Richteru u istom području. Centar za uzbunjivanje na tsunami u Tihom oceanu je upozorio na potencijalno opasne valove na Novom Zelandu, Tongi, Samoi, Cookovim otocima, Fijiju kao i u Wallisu i Futuni.

Valova su pogodili dijelove novozelandske obale ranije danas, a tisuće ljudi evakuirano je iz domova, škola i radnih mjesta nakon straha od aktivnosti tsunamija nakon potresa magnitude 7,8 na otočju Kermadec. Velik dio Sjevernog otoka – uključujući Sjevernu zemlju, dijelove Zaljeva obilja i Istočnu obalu – bio je pod upozorenjem na tsunami, a čitavim gradovima, poput Opotikija, naređeno je da se evakuiraju, piše The New Zealand Herald.

The National Advisory issued following the earthquakes near the KERMADEC ISLANDS REGION is cancelled.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) March 5, 2021