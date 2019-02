PROSJEČNA PLAĆA U BIH JE 400 EURA: Ali zato Dodik ima vilu vrijednu 870.000 eura, kuću i stan te 25.000 eura uđteđevine

Istodobno je dužan banci čak 472 tisuće eura na ime kredita kojega je podignuo za kupnju beogradske vile. Kako je Dodik ishodio ovaj astronomski kredit istraživala je i policija jer se sumnjalo kako je on fiktivni no nikakva optužnica nije podignuta

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine izabrani na izborima provedenim u listopadu 2018. godine u novi su posao zakoračili nešto siromašniji nego što su to bili prije četiri godine kada su počeli obnašati dužnosti na drugim razinama vlasti no još uvijek se mogu ubrojiti u dobrostojeće građane te zemlje. No primjer kako se zaradi i štedi mogla bi im biti sadašnja predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović koja je za četiri godine mandata entitetskog premijera uspjela uštedjeti više od 50 tisuća eura.

Izborni zakon BiH svim je izabranim dužnosnicima u toj zemlji propisao obvezu popunjavanja kartica o imovinskom stanju. Podaci o takvoj inventuri povezanoj s prošlogodišnjim izborima još nisu dostupni javnosti no portal Faktor prenio je sadržaj nekih od najnovijih imovinskih kartica u koje su njihovi novinari imali uvid no nisu ih mogli kopirati.

Dodik je pravi bogataš za BiH prilike

Prema podacima što ih je Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) dostavio sadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik on se čini pravim bogatunom za bosanskohercegovačke prilike iako je vrijednost njegove imovine sada za 347 tisuća eura manja nego što je bila ranije. To je navodno cijena dva stana koje je imao u Beogradu, a sada više nije njihov vlasnik i ne zna se tko je.

Ukupnu imovinu Dodik je procijenio na nešto više od 2,14 milijuna konvertibilnih maraka (nešto manje od 1,1 milijun eura). Prema prijavi od plaće je godišnje zarađivao nešto manje od 30 tisuća eura, od poljoprivrede je godišnje prihodovao oko 50 tisuća eura, a od izdavanja vile u Beogradu oko 40 tisuća eura. Ta vila čini i lavovski udio u njegovoj imovini jer vrijedi oko 870 tisuća eura. Uz nju ima i kuću te stan u Laktašima, automobil koji navodno vrijedi tek 5 tisuća eura te oko 25 tisuća eura ušteđevine.

Dužan stotine tisuća eura banci

Istodobno je dužan banci čak 472 tisuće eura na ime kredita kojega je podignuo za kupnju beogradske vile. Kako je Dodik ishodio ovaj astronomski kredit istraživala je i policija jer se sumnjalo kako je on fiktivni no nikakva optužnica nije podignuta.

Bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović znatno je bliži od Dodika prosječnom imovinskom stanju u BiH. On je svoju ukupnu imovinu procijenio na oko 150 tisuća eura u što spadaju stan u Zenici i Sarajevu, zemljište i osobni automobil Renault star dvije godine.

Na ime plaće kao zastupnik u parlamentu BiH godišnje je primao oko 38 tisuća eura.

Hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić je otprilike istog imovinskog stanja kakvoga je bio i dok je ranije u dva mandata bio u državnom vrhu.

Ima stan i osobni automobil ukupne vrijednosti oko 70 tisuće eura ali i dva kredita ukupne vrijednosti oko 60 tisuća eura. Kao zastupnik u državnom parlamentu u protekle četiri godine godišnje je zarađivao oko 28 tisuća eura.

Željka Cvijanović prijavila je pak kako se njena imovina uvećala dok je obnašala dužnost premijerke RS.

Njena imovina sada vrijedi oko 168 tisuća eura i za 40 tisuća eura je veća nego prije četiri godine.

Znatna ušteda

Kada je 2014. godine izabrana za premijerku imala je ušteđenih skromnih 15 tisuća konvertibilnih maraka (oko 7,5 tisuća eura) no četiri godine kasnije na njenom je štednom računu nilo čak 108 tisuća KM (55 tisuća eura) i to uz godišnju plaću koja je iznosila oko 27 tisuća eura.

Prosječne plaće u BiH su na razini od oko 400 eura, a prosjek mirovina je oko 200 eura.