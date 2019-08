PROSE S DJECOM KOJA SE RUŠE OD VRUĆINE: Regiju potresla scena iznemoglog dječaka koji se jedva drži za majku

Fotografiju majke koja prosi s malim malaksalim djetetom koje se jedva drži za objavio je jedan korisnik Facebooka iz Srbije

Baš kao i u Hrvatskoj, ni u Srbiji nije neobično vidjeti prosjake po ulicama. No, jedan prizor je šokirao Srbiju i u javnosti pokrenuo pitanje treba li se oduzimati djecu roditeljima koji s njima prose po ovim teškim vrućinama. Fotografiju majke koja prosi s malim malaksalim djetetom koje se jedva drži za objavio je jedan korisnik Facebooka iz Srbije. Prosili su na cesti, taman usred vrućeg asfalta.

Blic piše da je riječ o zloupotrebi djece te da nitko ne može ostati ravnodušan kada vidi tako nešto i ne zapitati se kako promijeniti stanje i pomoći toj izmučenoj djeci.

Nema svrhe nešto poduzeti?

Čitatelj Blica koji je posvjedočio potresnoj sceni malaksalog djeteta tijekom prošnje na cesti nije htio biti samo svjedok događaja, nego je odlučio reagirati. Zato se obratio komunalnim policajcima u blizini, no dobio je iznimno ležeran odgovor koji ga je vrlo razočarao. “Mi ih sklonimo s ulice, ali oni se nakon nekog vremena vrate i tako u krug”, glasio je odgovor komunalaca. Dakle, poruka je da nema svrhe nešto poduzeti.

Novinari Blica odlučili su provjeriti tko je nadležan u slučaju beba i mališana koje odrasli zloupotrebljavaju za prošenje, no dobili su sličan odgovor. Ishod je isti: djeca su i dalje na ulici i zloupotrebljavaju se na najgori način, a nitko im ne može pomoći na pravi način jer ih roditelji prije ili kasnije vrate da prose na ulici.

Rješenje je oduzimanje djece?

Srpsko Ministarstvo rada i socijalnih pitanja došlo je do rješenja ovog problema, a to je oduzimanje djece. Nevladin sektor je oštro kritizirao tu ideju.

Naime, ministarstvo je izdalo direktivu da djeca za koju se “procijeni da žive na ulici moraju biti sklonjena odatle i oduzeta roditeljima”. Upravo je prošli tjedan ta direktiva stigla na adrese socijalnih centara te se u njoj navodi da bi ove službe trebale “organizirati sastanke s policijskim upravama ili policijskim stanicama i po hitnom postupku oduzeti dijete od roditelja za koje procijene da živi i radi na ulici”.

Iz ministarstva poručuju da se djeca moraju skloniti s ulica

Zoran Đorđević, sprski ministar rada i socijalnih pitanja izjavio je da će “učiniti sve kao ministar i građanin da svako dijete koje živi na ulici dobije adekvatnu zaštitu”. “Djecu moramo skloniti s ulica, da im pružimo podršku i zdravstvenu zaštitu. Cilj je da svako dijete ima uvjete za život i mogućnost završetka škole”, rekao je Đorđević.

Đorđević dodaje da je to bio jedan od razloga zašto je prošlog vikenda osobno pozvao nadležne jer je na Autokomandi u Beogradu na tri ugla vidio djecu od nekoliko mjeseci do tri godine kako prose. Kako navode u ministarstvu, važno je utvrditi s kim je dijete – je li s roditeljem, rođakom ili nepoznatom osobom. Nakon toga, treba ustanoviti postoje li uvjeti da dijete nastavi živjeti s obitelji. Ako ti uvjeti postoje, obitelj treba dobiti još jednu šansu, no ako ne postoje, dijete se treba smjestiti u odgovarajuću instituciju dok ne dobije adekvatnu pomoć, podršku i zaštitu.