PROPAO ŠVEDSKI MODEL: U prvih pola godine imaju više preminulih nego u zadnjih 150 godina

Švedska je država koja je borbi protiv koronavirusa pristupila vrlo opušteno, a njihov pristup neki su čak nazivali i “labavim”. Kako god bilo, u Švedskoj potpuno zatvaranje nije zaživjelo kao u većini država, no čini se da im je pristup ipak bio poguban.

Naime, kako javlja RTL, švedski opušteniji pristup doveo je do najvećeg broja umrlih u šest mjeseci u čak 150 godina u toj skandinavskoj zemlji. Prema podacima švedskog Statističkog ureda broj mrtvih koji je zabilježen u prvoj polovini 2020. godine nije zabilježen još od davne 1869., izvijestio je Reuters.

Do kraja lipnja u Švedskoj je umrlo oko 4.500 zaraženih koronavirusom, a ta je brojka do sada narasla na 5.800 umrlih. Švedska ima puno veći postotak preminulih od ostalih nordijskih država, no manji od nekih drugih europskih država, uključujući Španjolsku i Veliku Britaniju.

Više preminulih

U prvih šest mjeseci ukupno je preminulo 51.405 Šveđana, najviše od 1869., kada je umrla 55.431 osoba, dijelom zbog gladi koja je vladala u to doba, piše RTL. Tada je Švedska imala oko 4,1 milijuna stanovnika, dok ih je danas 10,3 milijuna. U prvoj polovini 2020. imali su oko 10 posto više smrti nego prosječno u posljednjih pet godina. U travnju, kada je broj smrti od koronavirusa bila na vrhuncu, to je bilo čak 40 posto više od prosjeka smrti u travnju.

Poznato je da je Švedska imala poprilično različit pristup borbi protiv epidemije u odnosu na druge europske države i više su se oslanjali na preporuke da se stanovnici fizički distanciraju, a protivili su se zabrana, zatvaranjima i strogim mjerama.

Finska imala veći BDP od Švedske, a mjere su im bile strože

U Švedskoj je tijekom pandemija većina škola ostala otvorena te je gospodarstvo funkcioniralo u svom velikom dijelu do određene razine što znači da im je ekonomija manje trpjela udar pandemije. Međutim, to je očito imalo cijenu koja je plaćena ljudskim životima. Naime, u Švedskoj je broj mrtvih zaraženih koronavirusom veći je od tih brojki kod nordijskih susjeda kod kojih su mjere bile strože.

Norveška, koja ima otprilike duplo manje stanovnika od Švedske, zabilježila je samo 260 preminulih zaraženih koronavirusom. No, neki podaci pokazuju da ovaj pristup nije bio bolji ni za švedsku ekonomiju jer je od nje u drugom tromjesečju bolje rezultate imala Finska koja je uvela žešće zatvaranje zbog pandemije. Finski BDP pao je pet posto, dok je u Švedskoj u tri mjeseca BDP iznosio 8,6 posto, piše RTL.

